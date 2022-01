Ultimi giorni per iscriversi al Convitto Paolo Diacono di Cividale

Ancora pochi giorni per iscrivere alunni e studenti alle scuole del Convitto nazionale ‘Paolo Diacono’ di Cividale del Friuli: dalla Scuola Primaria, passando per la Secondaria di 1° grado, fino ai quattro Licei annessi (Classico, Scientifico, delle Scienze Umane e Linguistico), senza dimenticare il semiconvitto, un servizio che accomuna le scuole dal primo ciclo ai licei e che offre la possibilità di essere accompagnati da educatori specializzati nell'esecuzione dei compiti e nello studio a cui si affianca la possibilità di risiedere in Convitto per i ragazzi delle Scuole Secondarie di secondo grado. II termine ultimo entro cui presentare la domanda – da sottoscrivere online – è venerdì 28 gennaio 2022.



Accanto al Liceo Linguistico (dove si studiano russo, inglese e tedesco) e al Liceo Scienze Umane di San Pietro al Natisone, si segnalano due nuovi percorsi, sviluppati nell’ambito dell’autonomia scolastica: il Liceo classico per il patrimonio storico-artistico (un unicum nel panorama regionale) e il Liceo Scientifico per il patrimonio ambientale, entrambi con sede a Cividale. Il Liceo Classico si rinnova all’insegna della bellezza, quella dei molteplici siti artistici, storici e archeologici di Cividale, cittadina dei Longobardi e dei Patriarchi, dichiarata sito Unesco nel 2011. Una soluzione per coniugare l’amore per gli studi classici al culto dell’educazione artistica. Il Classico continuerà così ad offrire una solida preparazione in ambito umanistico, fondato sullo studio dei testi antichi e delle lingue entro un approccio integrato con le tecnologie e il diritto, con un potenziamento della Storia dell’Arte che diventerà lo sfondo unificatore degli apprendimenti. In tal modo gli studenti acquisiranno le competenze necessarie alla protezione e valorizzazione del Patrimonio culturale, con l’ausilio di una didattica situata grazie a una maggiore interazione con le numerose istituzioni del territorio. Inoltre, è possibile usufruire del semiconvitto, che diventa un sostegno ed un potenziamento allo studio, proposto in diversi pacchetti (uno, due, tre o cinque pomeriggi a settimana). Il Liceo scientifico affianca all’indirizzo tradizionale (con lingua tedesca opzionale) un nuovo percorso dedicato al patrimonio ambientale, che si apre ai temi della sostenibilità e del green per un curricolo in cui risultano potenziate le materie delle scienze naturali e della fisica con l’inserimento del diritto. A potenziamento dell’offerta didattica, tale percorso vedrà crescere le sinergie con il territorio (realtà imprenditoriali, enti ed istituti di ricerca, tutti operanti in un’ottica green) entro un curricolo quinquennale sviluppato attorno a 5 nodi tematici fondamentali: saranno i cui snodi concettuali per percorsi pluridisciplinari saranno quelli dell’Acqua, della Terra, del Clima, dell’Energia e della Sostenibilità. Un’offerta per un’educazione ambientale a tutto tondo in cui gli studenti potranno giovarsi del supporto dei docenti e degli educatori insieme, per un’esperienza di apprendimento potenziato anche in virtù del semiconvitto su cinque pomeriggi a settimana durante il biennio.



Queste novità ben si innestano nel percorso di transizione ecologica intrapreso dal Convitto, entro cui si situa l’avvio della dotazione di dispositivi per la purificazione dell’aria che saranno installati in tutte le aule scolastiche e in tutte le stanze del Convitto al fine di migliorare il benessere dell’intera comunità scolastica secondo la missione dell’istituzione educativa volta al benessere di ciascuno. Malgrado la pandemia riprendono le relazioni internazionali. Di pochi giorni fa è la prima mobilità nell’ambito del Progetto ERASMUS+ che coinvolge il Convitto di Cividale assieme a 3 scuole di Austria, Croazia e Slovenia. Alcuni docenti di matematica e fisica hanno partecipato ad attività di scambio didattico presso il Ginnasio Carli di Capodistria per gettare le basi del progetto COSMOS, un programma di valorizzazione dei rispettivi patrimoni delle strumentazioni scientifiche, finalizzato alla realizzazione di un museo scientifico virtuale.Le iscrizioni si effettuano sul sito del Ministero dell'Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/. La Segreteria del Convitto ‘Paolo Diacono’ - Ufficio Didattica - è disponibile per dare assistenza alle famiglie nella registrazione e/o inoltro della domanda. Per info: 3421203400.