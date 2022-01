Ultimi giorni per partecipare al bando per il Servizio Civile Universale

Il 26 gennaio 2022, alle ore 14.00, chiuderà il bando di servizio civile universale per la selezione di operatori volontari da impiegare nei vari progetti che avranno inizio in primavera 2022. Il Paese potrà così avere a disposizione anche la risorsa del Servizio Civile Universale per affrontare le grandi difficoltà del momento e anche i giovani potranno avere l’opportunità di esprimere le loro energie e capacità, permettendoli di lavorare insieme, di confrontarsi e di condividere competenze, talenti, idee e visioni per il futuro. Arci Servizio Civile, la più grande associazione di scopo italiana dedicata esclusivamente al servizio civile, è uno dei principali soggetti di questa azione concreta a beneficio delle comunità, dei giovani e delle Istituzioni, con 13 progetti nella nostra Regione, in vari ambiti di settore e con 58 posti a bando.



Due progetti all’estero, in Croazia e Slovenia, vedranno la partecipazione di 8 volontari, 4 ciascuno, che lavoreranno a contatto con l’Unione Italiana, espressione delle comunità degli italiani in Slovenia e Croazia per aumentarne il coinvolgimento e la percezione della presenza storica e autoctona in particolare tra i giovani, incrementando l’offerta culturale e promuovendo la partecipazione alla vita di comunità in favore di iniziative culturali. Non mancheranno i fondamentali progetti nel settore di assistenza che si dirameranno in vari ambiti di bisogno tra i quali “Amico 2022” della Cooperativa Amico e “Al centro della città 2022” dell’Itis che avranno come scopo quello di fornire un supporto alle persone adulte e anziane, affiancandole nelle attività quotidiane migliorandone la qualità della vita; il progetto del Cest “Fuori casa”, nel quale si offre supporto e percorsi di integrazione e inserimento positivo nella comunità territoriale per persone con disabilità e, infine, “Help-l’Ambulatorio per tutti” del Donk Humanitarian Medicine, che, con l’aiuto dei volontari di servizio civile, intende promuovere il diritto alla salute e all’inclusione sociale delle persone ritenute “fragili” tra cui richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria, minori non accompagnati ed altri soggetti che si trovano in condizione di disagio o di esclusione sociale.



Due importanti progetti dedicati alle attività educative e di promozione culturale rivolte agli stranieri in cui vediamo la partecipazione di Casa Internazionale delle Donne con il progetto “EduchiAmo” e ICS con “Famigliarizzare”. Il primo nasce con l’obiettivo di costruire percorsi di cittadinanza attiva per le donne immigrate offrendo loro percorsi di partecipazione e inclusione culturale e sociale per favorire un percorso di integrazione; il secondo vuole costruire percorsi di sostegno e inclusione delle famiglie richiedenti asilo e rifugiati con figli minori ospiti dei progetti di accoglienza gestiti da ICS, sempre al fine dell’integrazione. Tre i progetti che hanno come area di intervento l’animazione culturale verso i giovani: “AndiamOltre”, progetto di Oltre quella Sedia, che propone di ampliare il supporto offerto alle persone con disabilità intellettiva medio-lieve in età scolare e le possibilità di inclusione sociale; “Abbracciamo il cambiamento” della Fondazione Lucchetta Hota D’Angelo Hrovatin, con lo scopo di attuare iniziative che mirano a contrastare l’esclusione sociale dei soggetti a rischio fragilità, in particolare minori; infine, il progetto del Comune di Muggia “Muggia in azione” attraverso il quale si intende costruire un apparato di servizi di promozione, comunicazione e diffusione culturale che si rivolga ai giovani appartenenti alla fascia 16-35 anni.Sempre nell’area dell’animazione, ma con sguardo più ampio alla comunità in generale, ritroviamo il progetto “Rigeneriamo la comunità” di Arci, Uisp e Radio Onde Furlane, che intendono costruire percorsi di rigenerazione urbana e “umana” per favorire e rinnovare i legami intergenerazionali dei luoghi toccati dal progetto (Udine, Trieste, Montereale, Pordenone e Gorizia), sviluppando una rete tra associazioni ed altri enti sul territorio regionale. Infine, una novità del bando 2021, sarà il progetto di Arci Servizio Civile “Costruire linguaggi digitali comuni” con l’obiettivo di migliorare l’apprendimento e le competenze digitali, in particolare per le fasce più deboli della società, attraverso uno sviluppo ed un ampliamento delle loro competenze digitali per promuovere un’azione di crescita sociale ed inclusiva favorendo la rotta verso la transizione verde e digitale.Le domande potranno essere presentate solamente ONLINE sulla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it ed è necessario avere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Gli uffici di Arci Servizio Civile, in via Fabio Severo 31 a Trieste sono a disposizione per qualsiasi necessità dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 (tel. 040761683 – friuliveneziagiulia@ascmail.it – www.arciserviziocivile.it/fvg).