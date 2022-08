Ultimo appuntamento della rassegna Chi porta la citronella?

Si conclude martedì 30 agosto la rassegna culturale estiva ‘Chi porta la citronella?’, organizzata dal Comune di Fiume Veneto e giunta alla quinta edizione. Un programma di nove appuntamenti, nel capoluogo e in tutte le frazioni, spaziando dalla letteratura, al teatro per adulti e per bambini, letture e concerti.

Il programma è iniziato il 9 giugno a Pescincanna con il Teatro delle Arance che hanno divertito il numeroso pubblico con lo spettacolo ‘Betoneghe se nasse’, mentre il 5 luglio, in piazza Chiarandini a Bannia, Sergio Galantini in arte ‘Galax’ ha strappato risate a ripetizione con il suo ‘Spettacolo Vergognosissimo’. Giovedì 14 luglio in piazza Marconi grande successo per il concerto tributo ai Queen dei Toys Planet Queen. Nell’area esterna della biblioteca, a cura dell’Associazione Ortoteatro, il 22 luglio ‘I racconti di Poe’, mentre il 30 luglio in piazza San Giacomo a Praturlone si è registrato il tutto esaurito per il musical ‘La matita di Dio - La vita di Madre Teresa di Calcutta’ con il Gruppo Controcorrente.

Agosto si è aperto con due serate di musica e letture: ‘Sono nato a 78 anni’ con Donata Lelleri e Stefania Petrone, presso l’area esterna biblioteca comunale, e ‘C’era una volta in Friuli – Storie e leggende del mondo contadino’ con lo scrittore Paolo Paron e l’arpista Arianna Plazzotta presso la splendida cornice dell’anfiteatro del parco del Mortol.

L’ultimo appuntamento è fissato per martedì 30 alle 21, nell’area festeggiamenti di Cimpello, con il ‘Grand Cabaret Show’ del duo comico, formato dagli attori Marco Cadorin e Francesco Sartoretto di Montebelluna, con uno spettacolo fresco recitato in dialetto veneto.