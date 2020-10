Ultimo giorno per visitare Casa Moderna

Casa Moderna taglierà il traguardo della 67esima edizione domani (domenica 11 ottobre) offrendo ai visitatori l’opportunità, dalle 10 alle 20, di vedere e toccare con mano prodotti e soluzioni per arredare e riqualificare la casa potendo avvalersi della competenza e dei consigli degli espositori.

Vantaggi solo per i visitatori di Casa Moderna. Lo sponsor Amga Energia Servizi - Gruppo Hera riserva un bonus speciale di 100 euro per chi, dopo aver lasciato i propri dati allo stand del padiglione 4, concluderà il contratto di acquisto della caldaia entro il 30 novembre di quest’anno. Nello stand AMGA è possibile prenotare anche un sopralluogo gratuito e ricevere informazioni sui nuovi prodotti per il risparmio energetico come Hera Caldaia e Hera Scaldacqua.

Consulenze gratuite sono dispensate anche nello stand di Intesa Sanpaolo con info utili su prodotti e servizi bancari e sui mutui casa.

PILLOLE ECOBONUS. Anche oggi Casa Moderna ha dedicato spazio agli Ecobonus e ai Bonus facciate. Pillole di informazione molto utili e rivolte a tutti i visitatori della fiera per conoscere anche le particolari caratteristiche di prodotti innovativi, frutto delle nanotecnologie, come gli aerogel, sostanze solide leggerissime e ottimi isolanti termici resistenti a temperature altissime. Vista l’attualità e l’interesse suscitato dall’argomento l’incontro si terrà anche domani, alla 15, in sala Bianca.

Riscoperta, rivalutata, rivissuta durante il blocco causato dal Covid, la cucina si vedrà certamente riconfermare una nuova centralità nella casa post pandemia e sarà rivisitata nello spazio, nel design e nella tecnologia applicata agli elettrodomestici e non solo. La cucina non è solo il luogo dove si preparano i cibi, ma è l'insieme di gesti, riti, convivialità e passioni. Una cucina inserita in spazi abitativi sempre più aperti, progettati per far sì che la cucina stessa sia integrata e non confinata. "Oltre alla sue funzioni principali, la cucina deve saper interpretare i modi di vivere, le azioni e i bisogni delle persone e diventare un veicolo per esprimerne l’identità". Questo quanto emerso dall’incontro odierno “Ricette e tecnologie in cucina”, terzo e ultimo Focus sulle nuove dimensioni dell'abitare che la Fiera ha organizzato con Cluster Arredo FVG. Sono intervenuti l’architetto Tomic, capofila del gruppo imprese Pavia di Udine e lo chef Stefano Basello. Vincitore del premio nazionale “storie di territorio e sostenibilità” ai “Food&Wine Italia Awards” 2020, Basello ha presentato il suo pane realizzato con farina ricavata dalla corteccia degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia.

La vetrina dedicata alla casa è stata scelta dalla UTI della Carnia per presentare in anteprima la kermesse “Il Filo dei Sapori”, in agenda dal 31 ottobre al 1° novembre e dedicata alle tipicità agroalimentari della Carnia.