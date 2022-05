Un’estate di opportunità per i giovani di Tavagnacco

L’estate dei giovani a Tavagnacco inizia con diverse opportunità per arricchire il proprio curriculum e lavorare al servizio della propria comunità. I giovani tra i 16 e i 18 anni di Tavagnacco potranno fare domanda entro il 30 maggio per lavorare nella cura del patrimonio pubblico o negli uffici del Comune a partire dal mese di giugno, con turni da 3 o 4 settimane. Avviso e modulo di iscrizione sono reperibili nella sezione dedicata dell'Albo pretorio e nel servizio dedicato.

I posti a disposizione quest’anno sono 48, in crescita negli ultimi anni proprio al fine di assicurare ai giovani la possibilità di realizzare la loro prima esperienza lavorativa in modo autonomo al servizio del proprio territorio.

Ragazze e ragazzi che vorranno prender parte al progetto delle borse lavoro estive avranno la possibilità, prima di iniziare a lavorare durante il proprio turno, di formarsi sulla sicurezza e di apprendere nuovi mestieri affiancando i dipendenti comunali nel proprio lavoro. I giovani saranno, inoltre, seguiti da un tutor che ne coordinerà l’attività quotidiana e permetterà loro non solo di iniziare la propria esperienza lavorativa al meglio, ma anche di favorire tra i ragazzi occasioni di relazione, di scambio e apprendimento.

Le borse lavoro, infatti, non sono soltanto un momento di formazione ma anche occasione per conoscere il proprio territorio e le persone che ne fanno parte.

Ulteriore occasione che porterà due giovani a lavorare presso il Palazzo Municipale è il Servizio Civile Universale, al quale in Comune di Tavagnacco ha aderito nel 2021 presentando un progetto che permettesse la creazione di uno sportello infodesk per l’alfabetizzazione digitale e il supporto alla fruizione di servizi pubblici digitali.

Questo permetterà non solo di capire come accedere ai servizi comunali tramite l’identità digitale, ma anche attivare SPID, utilizzare la CIE, fruire dei servizi sanitari di SESAMO o di altre pubbliche amministrazioni. I due giovani tra i 18 e i 28 anni che faranno il Servizio Civile presso il Municipio di Tavagnacco inizieranno la loro attività a fine maggio e rimarranno parte dello staff comunale per un anno, per poi lasciare spazio ai futuri giovani che vorranno cimentarsi nel Servizio Civile presso il nostro ente locale.