Un 2020 meraviglioso alla riscoperta del senso delle cose

"Con grande piacere scrivo una mia riflessione in seguito agli eventi organizzati alla Tarantola e all’Angolo della musica, in collaborazione con la preziosa amica e socia Cristina - scrive il co-organizzatore degli eventi sul senso della vita, il mental coach Guido Tonizzo-. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli ospiti e le persone che hanno partecipato fin qui. Grazie! Il 2019 volge al termine e lascia spazio al 2020, un anno che vi auguro essere speciale, ispirante, pieno di vita, di idee e di braccia aperte, di persone che si danno una mano a viverla sempre meglio, questa vita. Perché è proprio così: per vivere un anno speciale, bisogna contribuire a renderlo tale. In “Out of the comfort zone”, canzone da me scritta nel progetto Invisible Wave, canto queste parole: “It’s a question of inside and a question of outside. Find how to help… Life… is a mirror”. La vita è uno specchio! La ricerca della felicità, come pure la ricerca del senso delle cose, a mio avviso, è sia interiore sia esteriore e, oltre che essere una ricerca, la vita è anche attiva presenza, concretezza. Come se Vivere (con la V maiuscola) aiutasse a comprendere la Vita. Come mental coach, sia negli incontri individuali sia nei miei corsi e conferenze, ho avuto la fortuna di conoscere tante persone, in “viaggio”, come me, e di poter esser loro d’aiuto, talvolta con una tecnica che consentì una svolta, o con degli spunti di riflessione, altre volte con il mio appoggio e consulenza per un periodo di tempo: questi momenti, queste vittorie che le persone raggiungono e di cui alla fine io divento affascinato e complice spettatore, svelano forse parte del senso della vita: il fatto di meravigliarsi di se stessi. Meravigliarsi dell’infinito che possiamo essere, anche quando non è una cosa semplice. Auguro a tutti un felice ed entusiasmante anno nuovo, e… meravigliatevi di Voi! Un abbraccio. Guido Tonizzo Mental Coach (www.mentalcoachudine.com), co-autore de “Il libro del cambiamento” e “Suoni del Benessere”(Tecniche Nuove), autore di “Vita, Conoscenza e Mistero”(Caosfera edizioni), fondatore di Invisible Wave".