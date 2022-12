Un 2022 da ricordare per Laluna

Una grande squadra di volontari (sono oltre 60), dodici persone con disabilità coinvolte in progetti di vita indipendente tra Casarsa, Porcia e Sacile, una trentina di soci e altrettanti dipendenti. Questi sono solo alcuni dei numeri dell'associazione Laluna impresa sociale per questo 2022 che sta per concludersi.

L'associazione si è recentemente fatta in tre: infatti alla Laluna impresa sociale è stata affiancata un'organizzazione di volontariato “Oltre Laluna – Odv” che si dedica allo sviluppo e supporto delle attività di volontariato e un'associazione sportiva dilettantistica "Attivamente" che concentra le sue attività in ambito sportivo con particolare attenzione all'integrazione delle persone con disabilità. In totale sono stati realizzati oltre una trentina tra progetti e attività. Con la fine dell'anno, il sodalizio ha voluto ringraziare coloro che collaborano con essa e la sostengono, dai tanti volontari alla Fondazione Friuli, Friulovest banca e anche molti privati del territorio per i finanziamenti e le donazioni che permettono di realizzare tanti sogni.

“Siamo una grande squadra con tanti progetti in mente - ha spiegato Francesco Osquino, presidente de Laluna – da sempre attenti al tema dell'autonomia, della dignità e inclusione delle persone con disabilità. Il 2022 è stato l'anno della ripresa delle attività sociali, dopo gli anni difficili della pandemia. Infatti ad ottobre abbiamo tenuto una due giorni di studio ed incontro sui temi di cittadinanza attiva e disabilità in una società in trasformazione aperti al pubblico che è stata l'occasione per un confronto tra operatori, volontari e cittadini sui temi legati al cambiamento sociale e alla disabilità, con anche tante riflessioni sul territorio e la cittadinanza attiva, con anche il tema dell'anzianità che ci sta particolarmente a cuore”.

Ad oggi, Laluna di San Giovanni gestisce: la Comunità Alloggio “Cjasaluna Paola Fabris” a San Giovanni che ospita una decina di persone con disabilità, l’appartamento per l'autonomia abitativa di Cjasaluna con 4 persone e diversi progetti di "abitare sociale" tra cui i percorsi di propedeutica all’autonomia abitativa “Via Colombo” a Sacile con tre persone e “Casa Facca” a Fiume Veneto con tre persone, ideati per allenare alla vita indipendente ragazzi con una disabilità intellettiva, e i progetti di vita indipendente. Nel corso del 2022 questi progetti di vita indipendente sono aumentati: ad oggi, sono 12 le persone che hanno intrapreso questo percorso tra Casarsa, Porcia e Sacile con 9 appartamenti abitati. Nella sede di San Giovanni è stato inoltre avviato il progetto di cohousing "Lalunanuova" in cui sono state introdotte due mediatrici di comunità. Oltre a questo l'associazione sangiovannese si occupa di progetti di autonomia individualizzati e di gruppo, nonché di percorsi formativi.

C'è poi il progetto di Ortoattivo Pet che ha offerto attività nel corso dell'anno alle scuole del territorio, grazie anche al contributo dell'Otto per Mille alla Chiesa Valdese. Un successo è stata la proposta di gift card Ortoattivo Pet per regalare un'ora di attività con gli asini Dalia, Iris e Marcello ai bambini. Sono inoltre stati proposti degli interventi alla scuola superiore Le Filanderie di San Vito al Tagliamento e al Progetto Giovani del Comune di Casarsa della Delizia.

“Ringraziamo gli oltre 60 volontari - ha aggiunto Osquino - che dedicano con passione il loro tempo e le loro risorse a sostenerci. In particolare gli scout di San Giovanni che vengono per delle ore di volontariato e alcune classi di catechismo di San Giovanni. Inoltre ringraziamo Fondazione Friuli, Friulovest banca e anche da molti privati del territorio per i finanziamenti e le donazioni a nostro favore che ci permettono di realizzare tanti sogni”.

Ma Laluna è anche aggregazione, infatti con Attivamente Asd, affiliata a Libertas e a Uisp, sono stati organizzati corsi di yoga, micromovimenti e stretching, ginnastica antalgica, tai chi e calcio camminato. Nel corso del 2022 è nato anche un nuovo progetto in seno a Laluna: Scur di Luna, progetto di pasticceria artigianale etica e sociale all'insegna dell'inclusione sociale nato dalla collaborazione con l’Oste Scur ovvero con due professionisti nel campo dei prodotti da forno da sempre attenti al tema dell'autonomia, della dignità e inclusione delle persone con disabilità.

“Scur di Luna è un progetto che parla di dignità, inclusione e umanità - ha concluso Osquino - Tutti i prodotti Scur di Luna sono realizzati da persone con disabilità inserite nei progetti della nostra associazione. Grazie a questo progetto, alcune persone con disabilità hanno potuto sperimentare la propria autonomia e imparare nuove competenze”. I primi biscotti sono stati venduti durante la Sagra del Vino di Casarsa, ad aprile e durante i mercatini di Natale dell'8 dicembre a San Giovanni.