Un'agenda per il pianeta con Mastrojeni

Prosegue la serie di videoconferenze organizzate dal circolo Legambiente di Pordenone, in collaborazione con Legambiente Fvg, per riflettere su quale futuro ci aspetta, al termine dell'isolamento, con al centro l'ambiente e la difesa della salute pubblica.

Il tema che sarà affrontato martedì 28 aprile alle 18, in diretta Facebook, è il ruolo dell'Agenda Onu 2030 per indicare una via per lo sviluppo sostenibile, a livello locale e globale. Anche questa volta a intervenire sarà un ospite di grande spessore: Grammenos Mastrojeni, diplomatico italiano, Vice Segretario Generale dell'Unione per il Mediterraneo, responsabile per l'azione climatica, autore, con Antonello Pasini, di Effetto serra, effetto guerra, uscito per Chiarelettere nel 2017.

L'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile è stata approvata il 25 settembre 2015 dai 193 Stati membri delle Nazioni Unite. Sono stati stabiliti 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile da raggiungere in tutto il mondo entro il 2030. Nella Risoluzione adottata dall'Assemblea generale dell'ONU si sottolinea il ruolo non solo degli Stati ma anche di organizzazioni della società civile, come Legambiente, nel raggiungimento di questi obiettivi.

"Siamo "noi popoli" a imbarcarci oggi sulla strada per il 2030. Il nostro viaggio coinvolgerà governi e parlamenti, il sistema delle Nazioni Unite e di altre istituzioni internazionali, autorità locali, le popolazioni indigene, la società civile, le imprese e il settore privato, la comunità scientifica e accademica – e tutte le persone. A milioni si sono già impegnati con questa Agenda e la faranno propria. È un'Agenda delle persone, dal popolo e per il popolo – e questo, crediamo, assicurerà il suo successo".

La video-conferenza si potrà seguire in diretta Facebook sulla pagina: LegambienteFvg: https://www.facebook.com/legambientefvg/