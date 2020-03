Un #aiutodacasa per sconfiggere il Coronavirus

Scatta la macchina della solidarietà anche in Fvg attraverso le raccolte di fondi avviate per sostenere gli ospedali del Fvg, in particolare i reparti di terapia intensiva. Sull’onda dell' #iorestoacasa, i ragazzi dei Leo Club di Udine, Gorizia e Trieste - l’Associazione giovanile del Lions Clubs International e che raggruppano ragazzi tra i 12 e i 30 anni - in nome dello spirito solidaristico che li contraddistingue, decidono di unire le forze per far fronte all’emergenza creatasi a causa del COVID-19, sostenendo le strutture ospedaliere della loro regione.



Uniti più che mai, ma ognuno a casa propria, indicono una raccolta fondi solidale a favore della Terapia Intensiva delle strutture di riferimento per l’emergenza, ospedali di Udine e Trieste, ma anche per le necessità di altri ospedali regionali, come quello di Gorizia. Facendo appello alla generosità di ciascuno, sosteniamo anche la campagna #iorestoacasa, contribuendo alla raccolta fondi comodamente dal proprio divano.



Il ricavato sarà impiegato per l’acquisto di macchinari e materiale sanitario di necessità; nello specifico, ecografi, ventilatori meccanici, caschi per ossigenoterapia ed eventuale altro materiale richiesto dalle strutture ospedaliere.

Perché anche un piccolo #aiutodacasa può fare la differenza.