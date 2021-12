Un anno con l'Associazione Friulana Oncologia Pediatrica Luca Odv

Fine anno, tempo di auspici: ma chi vuol conciliare l’inizio del nuovo anno con un gesto concreto di solidarietà ha una certezza, regalarsi il calendario che l’Associazione Friulana Oncologia Pediatrica Luca ODV ogni anno dedica a un tema diverso grazie a numerosi testimonial generosi e disponibili. Il tema scelto per illustrare il 2022 è la cucina d’eccellenza made in Friuli.- E per questo il calendario è intitolato “La ricetta del sorriso”, visto che l’obiettivo dei fotografi dello studio Tassotto & Max sono sfilati dodici cuochi di qualità che operano nella ristorazione regionale, affiancati ai fornelli da piccoli chef che mostrano in modo tangibile la finalità degli scatti, quella dell’aiuto ai bambini che soffrono.

Il sodalizio sta a fianco delle famiglie che si trovano a fronteggiare i tumori infantili da oltre 20 anni: offre un supporto economico, psicologico e logistico ai bimbi e ai loro genitori, e sostiene borse di studio e tirocini formativi, oltre che l’acquisto di apparecchiature sanitarie, per le cliniche pediatriche della Regione. Negli anni la consuetudine dei calendari è diventata un attesissimo modo per conciliare la bellezza con la beneficenza in un dono bello ed artistico, un piccolo atto di sensibilità verso un grande problema. In Italia 1500 bambini ogni anno vengono colpiti dalle neoplasie infantili e la loro battaglia può spesso sembrare persa in partenza: serve evitare che le famiglie siano lasciate sole e bisogna tentare di dare ai piccoli pazienti oncologici giochi, scuola e animazione sia in corsia che a domicilio.

Per questo è importante dare un contributo a questa causa, anche perché il calendario è davvero un prodotto gradevole che accompagna per 12 mesi all’insegna della simpatia e della positività. Nelle foto di quest’anno si vedono all’opera i cuochi di: Baita “Da Rico” sullo Zoncolan, Agriturismo “Frascje dai Spadons” a Pradamano, Osteria “Al Portonat” a S. Daniele del Friuli, Pizzeria “Al Gambero” a Palmanova, Trattoria “Alla risata” a Carlino, Trattoria “Da Gardo” a Majano, Osteria “Da Afro” a Spilimbergo, Trattoria “Al Paradiso” a Pocenia, Ristorante “Da Toni” a Gradiscutta (Varmo), Trattoria “Da Vico” a Caporiacco, Hotel “Posta” a Sappada, Osteria di Villafredda a Tarcento. E alla fine i loro chef Greta, Giuliano, Alessandra, Toni, Diego, Luca, Dario, Mario, Claudio, Graziella, Guido e Claudio regalano, oltre alla propria immagine, anche una ricetta ciascuno che può essere sperimentata da chi prenderà il calendario stampato, com’è ormai tradizione, dalla Tipografia Moro Andrea di Tolmezzo. Si può avere il calendario e contribuire con una piccola offerta contattando la segreteria dell’Associazione Friulana Oncologia Pediatria Luca ODV ai numeri 0432/793267 e 377/4765084, o via mail all’indirizzo segreteria@associazioneluca.it.-