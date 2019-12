Un appello per adottare il presepe di Vermegliano

Da Vermegliano di Ronchi dei Legionari arriva una particolare richiesta di adozione, quella per l'amato presepe in movimento, ideato nei primi Anni '80 da Silvano Bassi. L'artigiano, che con passione ha allestito e curato l'opera, accolta nella chiesa di Santo Stefano, è scomparso nell'estate del 2018. E ora la famiglia chiede aiuto per non perdere una tradizione, capace di richiamare, negli anni, tantissimi visitatori da tutta la regione e non solo.

"Il presepe, una complessa costruzione sviluppata su sei tavole meccanizzate con circa 130 personaggi in movimento, è stata meta di continui pellegrinaggi ogni volta che è stata esposta ed è sempre stata menzionata nelle varie pubblicazioni relative alle Natività nella nostra regione", spiega Alex Bassi, il figlio di Silvano. "Inoltre è parte dei ben tre presepi presenti nel

solo comune di Ronchi, insieme a quello storico di Giuseppe Ermacora (Maria Madre della Chiesa) e di Corrado Gon (Antica chiesa di S. Domenica, Selz)".

"Per mio padre quest'opera ha sempre rappresentato qualcosa di più di un semplice presepe in movimento; in esso aveva trovato il modo di impiegare le sue grandissime doti di manualità ed ingegno, unite alla passione per l'artigianato e la meccanica. Fin dagli esordi del suo lavoro, nel garage sotto casa, amava cimentarsi nell'ideare i congegni e le parti meccaniche ed elettriche che ora compongono l'intero presepe", spiega ancora il figlio. "Diceva sempre: Se domani piove, sono contento lo stesso, così potrò starmene tutto il giorno intorno ai meccanismi del presepe...ho un sacco di cose da fare. Ed è in questo modo che vorremmo che quest'opera continui a esistere. Ossia grazie alla passione, alla dedizione, all'ingegno e al tempo di qualcuno che, motivato dalle idee e dalla voglia di esprimerle anche in questo tipo di arte, voglia proseguire il viaggio da lui iniziato".

"A malincuore, io e la mia famiglia al momento non abbiamo la possibilità di farlo in prima persona e, dopo esserci confrontati anche con la parrocchia di Santo Stefano, abbiamo deciso di cedere a titolo completamente gratuito l'intera opera a chiunque fosse intenzionato a prendersene cura. Saremmo immensamente felici se il presepe restasse nella parrocchia attuale o comunque nel comune di Ronchi dei Legionari, ma qualsiasi possibilità sarà ben accetta, con la sola richiesta di continuare a menzionare mio padre come primo fondatore del presepe".

Chiunque fosse interessato può scrivere una mail a presepe.bassi@gmail.com o contattare la parrocchia di Santo Stefano di Vermegliano.