Un'Aquila di mare ai laghetti Pakar

Osservazione di grande interesse ieri ai laghetti Pakar a Forgaria nel Friuli. In un post accompagnato da un video suggestivo, la Riserva Regionale Naturale del Lago di Cornino annuncia un avvistamento mozzafiato.

"Il Presidente della Cooperativa Pavees Luca Sicuro - spiegano -, che gestisce i Laghetti Pakar e la Riserva Naturale, ha notato un enorme uccello volare sopra i laghetti e le zone umide. Ha volteggiato a lungo a bassa quota, per poi posarsi più volte sugli alberi e più tardi alzarsi in volo e scomparire verso il Fiume Tagliamento".

"Non era uno dei soliti grifoni - prosegue il post -, la forma caratteristica e la coda chiara hanno consentito subito di riconoscere una splendida aquila di mare, probabilmente un individuo subadulto. Qualche soggetto viene segnalato nelle zone lagunari, soprattutto nel periodo invernale, ma in zona è piuttosto rara: è stata osservata nella vicina Riserva naturale del Lago di Cornino in 5 periodi diversi e l’ultima volta nel 2012. Certo che i laghetti, il fiume e i boschi della zona rappresentano un habitat ideale per questa specie che risulta da tempo estinta come nidificante in Italia ma sta aumentando negli ultimi anni in Europa".