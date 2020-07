Un bosco urbano per il futuro nell’area ex Bertoli

Il progetto Fvg Sensibile (www.fvgsensibile.it) si è fatto promotore di una petizione e raccolta fondi per la messa in opera di un bosco urbano nell'area della ex Bertoli, a Udine.

Dopo anni di abbandono, l’area di circa undici ettari dell’ex acciaieria Bertoli, a Udine Nord, è stata bonificata dall'amianto ma è ancora in stato di degrado e abbandono.

Attualmente la Giunta comunale di Udine, tramite l'assessore alla pianificazione urbanistica, sta valutando e trattando una variante urbanistica per rendere più appetibile l'area ad un fondo d'investimenti estero, già proprietario del vicino centro commerciale Terminal Nord. L'accordo raggiunto con gli investitori prevede la realizzazione di 3500 mq commerciali; 17 000 mq di terziario e servizi, tra cui un albergo; 10 000 mq residenziali; 30 000 mq di parcheggi; 60 000 mq di parco pubblico.



Tra fine 2019 ed inizio 2020, è nato un comitato spontaneo di cittadini (promosso sempre da FFF Udine), che ha elaborato una. Il progetto prevede il recupero della struttura in acciaio per creare una serra botanica che funga anche da giardino d’inverno, con spazi espositivi per prodotti locali ed eventi; una zona agroalimentare dal produttore al consumatore; un bosco urbano con spazi di aggregazione (museo, didattica, arte, sport, giochi, chioschi); un parco per la tutela ambientale e l'innovazione tecnologica nel settore delle rinnovabili in collaborazione l’Università̀ di Udine. Obiettivi la produzione di energia rinnovabile fotovoltaica ed idroelettrica, la realizzazione di punti benessere per anziani e il recupero edifico e strutture del battiferro per realizzare un museo con laboratori dell'artigianato e della produzione industriale locale.