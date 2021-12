Un calendario dell’Avvento davvero speciale

Il Sistema Bibliotecario del Cividalese invita tutti i bambini dai 3 agli 8 anni e gli adulti che vogliono tornare un pò bambini allo spettacolo La conta di Natale, un’avventura attraverso le caselle grandi e piccole del calendario dell’avvento dove si nascondono storie, brevi racconti giochi e pupazzi, che si terrà mercoledì 08 dicembre 2021 alle ore 16.00 presso il Teatro A. Ristori di Cividale del Friuli.



Lo spettacolo ideato da Claudio Milani ed Elisabetta Viganò porterà gli spettatori ad aprire le caselle una dopo l’altra con una filastrocca detta tutti insieme, a volte sussurrando come un vento leggero, a volte urlando come un orco affamato, altre ancora parlando senza usare la voce. Dietro le porticine colorate si potrà trovare la storia del Fiocco di Neve che non vuole cadere per terra, quella del Colore di Babbo Natale, quella delle Carte da Regalo che sono tutte spiegazzate, ma anche quella del Manto di Neve che entrerà in teatro e passerà sopra ai bambini, e molte altre ancora per arrivare all’ultima, piccola e luminosa storia della vigilia di Natale. Verrà portato in scena da Claudio Milani e Arianna Pollini.



L'ingresso è gratuito con prenotazione, obbligo di esibizione di Super green pass (sopra ai 12 anni) e obbligo di indossare la mascherina chirurgica o FFP2 durante l'intera permanenza in sala.



Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca civica di Cividale del Friuli tel. 0432 710310, il giorno dello spettacolo Teatro A. Ristori di Cividale del Friuli tel. 0432 731353 teatroristori@cividale.net.