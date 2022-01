Un click per acquistare quattro biciclette

La cooperativa sociale ha bisogno di biciclette per i suoi utenti, i cittadini rispondono con i loro click solidali. Mobilità sostenibile e inclusiva: questo l'obiettivo della nuova campagna della cooperativa sociale Il Piccolo Principe di Casarsa della Delizia per Il Mio Dono, l'iniziativa nazionale di solidarietà di Unicredit banca a sostegno del settore Non Profit con cui si vuole alla fine procedere con l'acquisto di quattro nuove biciclette.

I mezzi di trasporto daranno la possibilità ai soci, ai lavoratori e alle persone con disabilità e fragilità della cooperativa casarsese che hanno necessità di spostarsi tra una sede e l’altra di farlo mantenendo viva la socialità, facendo movimento in modo sano e riscoprendo il piacere di una mobilità più lenta e sostenibile, amica dell'ambiente.

"Andare in bici ti fa sentire bene. Averne una significa essere autonomi e provare il piacere del viaggio", ha spiegato Luigi Cesarin, presidente de Il Piccolo Principe. "Si può uscire da soli per una commissione, per incontrare gli amici, per svolgere il proprio lavoro o anche solo per godersi la strada, ammirare il panorama e fare sport. Queste biciclette saranno usate dagli utenti con disabilità compatibile all'uso del mezzo, ma anche da tutti i soci lavoratori e soci con svantaggio che necessitano di effettuare degli spostamenti per esigenze lavorative nel raggio di 2 o 3 km. Un modo per favorire lo spostamento di persone con disabilità nel loro bisogno di relazione con il personale degli altri servizi della cooperativa o con il territorio (commercianti, associazioni...)".

Basta un click per sostenere la cooperativa sociale Il Piccolo Principe alla campagna Il Mio Dono, per la quale Unicredit banca mette in palio 200 mila euro a titolo di donazione, ripartiti tra le organizzazioni votate.

“Ancora una volta – ha concluso Cesarin – ci appelliamo a tutti i nostri soci, amici, simpatizzanti e volontari di aiutarci, un bel gesto anche come segnale di solidarietà per questo 2022 appena iniziato. Ogni voto contribuirà a comprare queste 4 nuove biciclette per i lavoratori e le persone con fragilità della cooperativa, donando loro autonomia e libertà, nel rispetto dell’ambiente".

Dare il proprio contributo è molto semplice: basta visitare il sito www.ilmiodono.it ed entro il 31 gennaio, dare la propria preferenza al Piccolo Principe Onlus. Ogni voto, che è del tutto gratuito, si trasformerà in denaro per l'iniziativa Pedalando in bicicletta insieme a te. È inoltre possibile fare, oltre al semplice voto, anche delle donazioni in denaro, aiutando così Il Piccolo Principe a scalare più velocemente la classifica finale: aggiungendo infatti al voto gratuito anche una donazione di importo pari o superiore a 10 euro, la preferenza accordata varrà 6 punti.