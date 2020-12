Un click per la Casa Mamma-Bambino di Casarsa

Il coronavirus non ha spento la voglia di nuovi progetti di solidarietà a favore dei bambini e delle loro famiglie. Ecco perché, ancora una volta, la cooperativa Il Piccolo Principe di Casarsa della Delizia, lancia un appello a favore della Casa mamma-bambino, struttura per donne e loro figli che vivono situazioni di fragilità. Per aiutare a sostenere l'impegno a tutela dei minori e delle loro madri basta davvero poco, è sufficiente un semplice clik (gratuito) sul sito Il Mio Dono di Unicredit banca, promotrice dell'iniziativa benefica (è possibile votare anche tramite e-mail o account Twitter).

La cooperativa sociale Il Piccolo Principe e l'associazione Il Noce di Casarsa, infatti, anche quest'anno hanno infatti unito le forze per partecipare a questa iniziativa nazionale di solidarietà a sostegno del settore Non Profit, con cui Unicredit Banca mette in palio 200 mila euro a titolo di donazione, ripartiti tra le organizzazioni più votate.



“Abbiamo scelto di aiutare Il Noce perché crediamo molto nel progetto Casa mamma-bambino – ha dichiarato Luigino Cesarin, presidente del Piccolo Principe –. Inoltre a causa del Covid-19 molte iniziative di reperimento fondi sono state annullate, ma l'aiuto alle mamme e ai loro bambini rimane, quindi vogliamo fare la nostra parte. D'altra parte non possiamo dimenticarci che la nostra cooperativa è sorta oltre trent'anni fa, da una costola del Noce, associazione da sempre impegnata a favore dei bambini e delle famiglie in difficoltà. Pertanto chiediamo a tutti i nostri soci, amici, simpatizzanti e volontari di aiutarci, e di votare per Il Noce entro il 31 gennaio 2021“.Alla Casa mamma-bambino di Casarsa, da 2012 a oggi, nei tre mini-appartamenti della Casa mamma-bambino sono stati accompagnati in un percorso di autonomia 25 mamme e 47 bambini/ragazzi che accompagnati da volontari ed educatori hanno trovato nuova vita.Storie, lingue e identità diverse accomunate da situazioni di fragilità, si incontrano alla Casa dove operatori e volontari avviano percorsi di affiancamento, autonomia lavorativa e cura di sè finalizzati all'indipendenza di ogni nucleo familiare.Per aiutare questa realtà, basta visitare il sito www.ilmiodono.it ed entro il 31 gennaio, dare la propria preferenza all'associazione di volontariato Il Noce Onlus. Ogni voto, che è del tutto gratuito, si trasformerà in denaro che andrà a sostenere le attività svolte all'interno della Casa mamma-bambino.“Un bel gesto che in questo 2020 così difficile per tutti a causa della pandemia, diventerà ancora più significativo e carico di valore - ha concluso Cesarin - perchè permetterà di dare la speranza di un futuro diverso e migliore a tante donne e ai loro bambini. Aiutateci a raggiungere quante più preferenze possibili”. È inoltre possibile fare, oltre al semplice voto, anche delle donazioni in denaro, aiutando così ancora di più Il Noce a scalare più velocemente la classifica finale: aggiungendo infatti al voto gratuito una donazione di almeno 10€ (Donazione Plus) il tuo voto si moltiplica e raggiunge un valore di 6 punti.