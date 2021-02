Un corso per dare una chance ai giovani

L'obiettivo è preciso. E' quello di dare una chance ai giovani che, oggi, non studiano e non lavoro e che, attraverso questo percorso, potrebbero diventare imprenditori e dar vita a una cooperativa.

Si sono riaperte le iscrizioni, possibili fino al 2 marzo, al corso “Il modo c’è! Laboratorio di cittadinanza attiva e imprenditoriasociale”, promosso dall'Enfap in collaborazione con il Comune di Ronchi dei Legionari e, in particolare, l'assessorato alle politiche giovanili, ma anche con Adriatic GreeNet-onlus e l’associazione regionale Ue Coop Fvg.

Il percorso formativo, della durata di 160 ore, di cui 64 di teoria e 96 di pratica, si svolgerà in prevalenza a Ronchi dei Legionari, nel periodo compreso tra il 7 marzo e il 15 aprile 2021, nel rispetto dellenormative vigenti anti-Covid.

E' aperto a tutti i giovani residenti in regione, tra i 18 e i 30 anni non compiuti e che siano disoccupati e non studenti da almeno 12 mesi. I partecipanti che svolgeranno almeno il 70% delle ore, poi, potranno usufruire di un’indennità pari a 2.50 euro l’ora. I partecipanti saranno coinvolti in attività finalizzate a conoscere meglio sé stessi, i propri limiti, ma,soprattutto, le proprie potenzialità, focalizzando obiettivi personali e professionali e in attività di ricerca rf azione riguardanti lo sviluppo di servizi “green” per un’economia circolare di comunità, di servizi integrati socio-economici, adeguati alle opportunità offerte da un territorio caratterizzato da un tessuto agricolo,commerciale, industriale e da un ambiente ricco di biodiversità naturale, di cui andranno a rilevare i bisogni per costruire al meglio un'ipotesi concreta di imprenditoria sociale.

Il corso avrà come sbocco l’elaborazione dello statuto ed un iano economico-operativo di partenza di una cooperativa sociale di tipo B o altra forma associativa imprenditoriale in cui i partecipanti vorranno mettersi in gioco, con un progetto di interesse collettivo, sostenibile dal punto di vista sociale ed economico.

“Il laboratorio – sono le parole dell'assessore, Elena Cettul - vuole dar modo ai giovani di emanciparsi e trovare una via nella loro vita ed è indirizzato specialmente verso quei giovani che sono esterni a percorsi di studio e lavoro. Un'azione concreta per essere vicini ai giovani, accompagnarli nel loro futuro anche nel mondo del lavoro. Un progetto che guarda al loro domani ed alla loro crescita. Offrendo spazi che possano migliorare la loro condizione e farli crescere”.

Questo progetto nasce dall’esperienza dell’associazione Adriatic GreeNet nella formazione dei giovani per una cittadinanza europea attiva e consapevole dei valori e dei diritti umani fondamentali ed è imperniato sullo sviluppo della relazione con l’ambiente e la comunità di appartenenza.