Un fine settimana 'da paura' in Fvg

In molti Paesi del mondo la notte del 31 ottobre si festeggia Halloween (letteralmente 'vigilia di Ognissanti'), festa che deriva da un'antica tradizione popolare. La sua celebrazione, con il passare del tempo, ha assunto forme spiccatamente macabre e commerciali e per questo viene oggi associata a maschere di creature mostruose, zucche e dolcetti.

Anche in Fvg non mancano gli appuntamenti all’insegna della festa più paurosa dell'anno.

Il 31 ottobre il comune di Erto e Casso, dalle 14.30, sarà avvolto dal profumo di castagnata e vin brulè grazie all'evento organizzato dal 'Rifugio Cava Buscada', mentre, a Zoppola – a partire dalle 18 – il 'Bar Centrale' vi accoglierà con un aperitivo dallo spirito messicano e un buffet gratuito (per prenotare chiamare il numero: 0434 97128).

Anche l'Immaginario Scientifico di Trieste aprirà le sue porte a bambini e adulti, al Magazzino 26 del Porto Vecchio, dove si potrà assistere a una serie di esperimenti e reazioni chimiche. Sempre a Trieste si terrà, in occasione della notte di Halloween, una “cena con delitto” al 'Golfclub' di Padriciano. La serata sarà ambientata nel 1961, con una storia che prenderà il via dalla scomparsa di due gemelline e che coinvolgerà attivamente tutti i partecipanti.

Per i bambini non mancheranno certo dolciumi, zucche e palloncini in piazza Risorgimento a Pordenone, dove il 31 – a partire dalle 16 – si terrà un evento organizzato dal Comune con animatori, truccabimbi e un mago che, con gli spettacoli di magia, farà divertire anche i grandi.

Lo stesso giorno, nel locale 'Fable Table' a Fontanafredda, potrete assaporare una “paurosa merenda” (dalle 16) e mostruose pizze a tema (dalle 19); i posti sono limitati e per questo si consiglia la prenotazione al numero: 392-3298989.

A Prata di Pordenone l'Ortoteatro metterà in scena alle 16.15 'Qua qua attaccati là': una storia avventurosa di oche magiche, principesse ribelli e giovani coraggiosi. Lo spettacolo si svolgerà il 31 ottobre al Teatro Comunale Pileo con ingresso unico pari a 5 euro e un 'ingresso famiglia' (composto da 4 ingressi) a 16.

Il fine settimana di Halloween sarà dedicato alle famiglie anche al 'Parco commerciale Terminal Nord' di Udine, dove – dalle 15 alle 18 – i più grandi potranno dilettarsi tra gli stand del mercatino 'Halloween e Cioccolato', mentre i bambini saranno truccati da un'esperta. Inoltre, non mancherà un fotografo per realizzare scatti ricordo.

Infine, per chi volesse approfittare della riapertura delle discoteche sono previste numerose feste a tema, come l'Halloween Party al Palmariva di Fossalta di Portoguaro e il 'Black Carnival' al Molo 4 di Trieste (prevendita obbligatoria: https://www.liveticket.it/anubieventi).

Ci saranno anche l'Halloween in Città al Krepapelle di Udine, dove potrete trovare un bodypainter per mascherare la pelle di colori e l'Halloween italiano – dedicato alle più belle canzoni italiane – all'Opium di Pordenone, dove l'ingresso è possibile a cena (ore 21) o dopocena (dalle 23.30).

Le serate si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e con richiesta di certificazione verde.

Inoltre, negli stessi giorni in cui tutto il mondo festeggia Halloween, dopo un anno di assenza causato dalla pandemia, l'Amministrazione comunale di Rivignano Teor offre ricordi e sapori della tradizione friulana con la 'Fiera dei Santi e dei Morti', da sempre considerato un appuntamento di fondamentale importanza nella vita della comunità.