Un fiore per ricordare il sorriso di Daniele Burelli

La morte di Daniele Burelli ha profondamente scosso i suoi amici, in particolare i compagni di classe del Bearzi di Udine, che hanno voluto ricordare l'amico morto in un incidente stradale, nella notte tra sabato e domenica. I ragazzi, conoscendo la grande passione di Daniele per i motori e la lavorazione del metallo, hanno realizzato un fiore, a partire da un pistone, da donare a mamma Enrica.

Un segno di delicatezza per farsi sentire vicini, come avrebbe fatto Daniele.