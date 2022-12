Un francobollo per i 75 anni della Polizia Stradale

Un francobollo speciale per un anniversario speciale. Oggi, alle Poste Centrali di via Vittorio Veneto, a Udine, è stato presentato l'annullo commemorativo del 75esimo anniversario della riorganizzazione dei servizi di Polizia Stradale.

Una ghiotta occasione per gli appassionati del mondo filatelico e per tutti i cittadini che hanno a cuore questa importante articolazione della Polizia di Stato, la Polizia Stradale appunto, che da tre quarti di secolo salvaguarda la sicurezza della circolazione e l’incolumità pubblica.

Alla presenza del Prefetto Massimo Marchesiello, del Questore Alfredo D’Agostino e del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia Paolo Di Domenico, sono state distribuite le cartoline commemorative dell’evento complete di francobollo e annullo filatelico.

Non è mancata l’occasione per parlare di sicurezza stradale; infatti, nell’androne dell’Ufficio Postale erano presenti operatori della Polizia Stradale di Udine che si sono intrattenuti con la popolazione parlando di sicurezza stradale ed illustrando le ultime tecnologie a disposizione della Polizia di Stato, come gli etilometri di nuova generazione e il drogometro, strumento precursore per l’accertamento dell’assunzione delle principali sostanze stupefacenti oggi in circolazione.