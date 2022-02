Ci sarà anche un friulano alla Crazy Italian Rally Winter, il tour da 1.200 chilometri da percorrere in tre giorni, partendo da Oropa, in provincia di Biella, il 25 febbraio, per arrivare sul Gran Sasso a Castel del Monte (l'Aquila) il 27, passando per i passi Penice, Cisa, Pradarena, Carnaio, Mandrioli e Cornello.

La peculiarità di questo viaggio? E' data dai mezzi di trasporto: l’evento non competitivo, infatti, è riservato ai soli ciclomotori di cilindrata massima di 50 cc. Mezzi che sono la passione di Matteo Ellena, 43enne di Fontanafredda che, da diversi anni, si occupa di sistemare e restaurare motorini cari a chi, come lui, negli anni '90 ha vissuto in prima persona la stagione dei 'cinquantini'.

In questa avventura, un inno al ciclomotore che ha fatto muovere generazioni d'italiani, non sarà da solo: assieme agli amici Gianluca Piccardo e Raoul Giuliodori, infatti, ha dato vita alla squadra 'Lentamente Team'.

L'obiettivo? E' quello di far conoscere a tutti la passione per questi mezzi di trasporto, che i tre usano spesso per viaggi lenti e 'improbabili', raccontati attraverso la pagina Facebook Lentamente.