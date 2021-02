Un gatto a Miramare

Oggi, Giornata mondiale del gatto, anche il Museo storico e Parco del Castello di Miramare ha deciso di 'festeggiare' su Twitter con un post a tema, presentando un felino decisamente molto fortunato. Si chiama Max e abita a Miramare, quando non ci sono visitatori nei paraggi si aggira indisturbato con passo felpato nella sale del Castello e del museo, ma ama anche trascorrere il suo tempo all'aperto, nello splendido parco di Miramare.

Ogni giorno, come si legge nel post, a Miramare è il giorno del gatto! Del resto, Max non è l'unico micio fortunato ad abitare un'antica dimora: Larry, per citare il gatto più famoso, pochi giorni fa ha festeggiato dieci anni a Downing Street, a Londra, residenze ufficiali di due fra più importanti ministri del Regno Unito.

