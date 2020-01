Un geoparco non ha frontiere

Un progetto transfrontaliero sostenuto con fondi europei, tre anni di lavoro, cinque allestimenti permanenti rinnovati, cinque mostre temporanee, quattro ricerche scientifiche, un volume di pregio, un calendario ricco di escursioni, proposte per bambini e scolaresche, serate divulgative. Tutto a tema geologico, perché la geologia è anche risorsa turistica. E tutto rigorosamente in un’ottica transfrontaliera, perché il patrimonio geologico delle Alpi Carniche è naturalmente transfrontaliera.

Questi, in estrema sintesi, i numeri del progetto “GeoTrAC-geoparco transfrontaliero delle Alpi Carniche”, finanziato con fondi del programma Interreg V Italia-Austria 2014-2020, attraverso il quale anche sul versante italiano si è istituito un geoparco, con l’accordo di tutte le amministrazioni del territorio che va da Sappada a Malborghetto-Valbruna.

Nel chiudere questa fase di progettazione, i partner di progetto – Uti della Carnia, Geopark Karnische Alpen (Austria), Uti Val Canale Canal del Ferro, Museo friulano di storia naturale, Servizio geologico Regione Fvg, Museo di Scienze naturali di Bolzano - hanno presentato un bilancio di quanto fatto, in un incontro che si è tenuto martedì 15 ottobre a Tolmezzo, nella sala convegni dell’Uti.

L’incontro è stata anche l’occasione per confrontarsi con il pubblico, per proseguire nelle attività e nei progetti, nell’ottica della migliore collaborazione possibile con chi opera sul territorio. Un’occasione, infine, per comprendere appieno cosa sia un geoparco e quali sinergie si possono creare o rafforzare per il futuro.

Si chiude un progetto europeo, ma certo non il geoparco e le sue attività e proposte, che continuano in prevalenza nel periodo estivo, con escursioni guidate ed eventi a tema, e anche nel periodo invernale. Il 12 novembre, nel cinema David di Tolmezzo, è stato presentato il volume “Dentro le Alpi Carniche – la geologia vista da lontano”, assieme alla proiezione di un video-documentario dedicato al monte Amariana e al geosito di interesse sovranazionale del conoide dei Rivoli bianchi, ai piedi della montagna simbolo di Tolmezzo”. E a febbraio si inaugurerà a Tolmezzo, Palazzo Frisacco, la mostra temporanea “Pesci Fossili dalla montagna friulana” già allestita a Udine.