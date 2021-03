Un libro per aiutare molti animali in difficoltà

Se qualcuno ama la poesia e ama gli animali vuol dire una cosa soltanto: è una persona sensibile alla Vita, costantemente al volante di quella macchina umana che è il solo mezzo per cui l’anima e la mente si connettono con il mondo.

Macabor Editore ha accolto con entusiasmo l’idea di un libro di poesie d’amore per gli animali che, oltre al piacere di una buona lettura, potesse contribuire a una nobile causa. È nata così “Bellezza senza vanità. Poesie d’amore per gli animali” (a cura di Claudia Manuela Turco), un’antologia di molte voci poetiche (Dacia Maraini, Milo De Angelis, Alessandro Fo, Elio Pecora, Paolo Ruffilli e tante altre). Con i proventi del libro, infatti, sarà possibile aiutare molti animali in difficoltà, sostenendo il “Parco Rifugio” di Udine.

Appoggiare questa nobile causa è facile: basta acquistare il libro, richiedendolo all’indirizzo email di Macabor Editore: macaboreditore@libero.it (una copia costa 15 euro. Naturalmente, sarà possibile che venga convogliato in direzione del Parco Rifugio solo il ricavato delle copie acquistate direttamente presso l'editore).