Un modello innovativo

“Un nuovo paradigma”. Con queste parole i medici del Fvg commentano la riforma sanitaria regionale. “Riteniamo che l’impianto organizzativo della nuova norma punti a realizzare in modo virtuoso un nuovo modello organizzativo basato sul governo della domanda e non sulla gestione dell’erogazione dei servizi - commenta il presidente dell’Ordine dei medici di Udine, Maurizio Rocco -. Due gli elementi-chiave: una forte integrazione tra ospedale e territorio e una decisa implementazione dell’assistenza territoriale. Fra le priorità spiccano la garanzia della continuità assistenziale, la soluzione all’affollamento dei pronto soccorsi, una maggiore connessione tra distretti sanitari e ambiti socio assistenziali, oltre all’imprescindibile sistemazione della rete informatica, fondamentale per avviare il fascicolo sanitario elettronico e il profilo sanitario sintetico”.