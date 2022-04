Un mosaico di emozioni a Splimbergo

Triplo appuntamento, sabato 9 aprile, a Palazzo Tadea e nel Borgo vecchio della Città, a Spilimbergo. Alle 15, Sara Danesi durante l'incontro "Un mosaico di emozioni" parlerà di emozioni e di cambiamenti che, come tessere di un mosaico, si compongono per dare origine a diverse esperienze.



Alle 16, Maria Santoro del Craf presenterà la Mostra "Immagini musive" per scoprire la storia della Scuola mosaicisti del Friuli con fotografie storiche e contemporanee che raccontano l'evoluzione di una vera e propria eccellenza cittadina.



A seguire si terrà la passeggiata "Spilimbergo e il borgo vecchio", in compagnia degli Accoglitori di Città.



Entrata libera nel rispetto delle normative anti covid. Per prenotazioni contattare l'Ufficio IAT allo 0427 2274 o scrivendo a iat@comune.spilimbergo.pn.it