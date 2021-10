Un murales ricorda il Milite Ignoto

Il 29 ottobre del 1921 partiva dalla stazione di Aquileia il convoglio speciale sul quale, su un affusto di cannone, era posata la bara del Milite Ignoto, un militare italiano caduto durante la Prima Guerra Mondiale, di cui era stato impossibile il riconoscimento. La bara fu scelta da Maria Bergamas, in rappresentanza di tutte le madri che avevano perso un figlio durante il conflitto.



E-Distribuzione e Comune di Aquileia rendono omaggio al centenario di questo tragico episodio della Storia Italiana attraverso un gigantesco murales, affrescato su un edificio dell’Azienda: si tratta di una cabina secondaria, preposta allo smistamento dell’energia elettrica, situata emblematicamente in Viale della Stazione.



Per la sua realizzazione è stato incaricato Diego Montagner, street artist trevigiano, da sempre molto attento a temi sociali, storici ed ambientali e aperto alla sperimentazioni di nuove tecniche e materiali, che utilizza per realizzare grandi opere artistiche nel nostro Paese.



In questa occasione Montagner ha deciso di articolare l’opera su tutti i lati dell’edificio: sopra la porta di accesso della cabina è presente il logo ufficiale delle celebrazioni del centenario; sulla facciata rivolta alla stazione è raffigurato il volto di Maria Bergamas il cui sguardo, colmo di tristezza ma anche di orgoglio, sembra posarsi, oggi come allora, sul treno in partenza. Gli ultimi due lati dell’edificio ospitano invece la rappresentazione della storica partenza del treno del Milite Ignoto.“E-Distribuzione – spiega Davide Marini Responsabile Zona di Udine Monfalcone e Pordenone di E-Distribuzione - è presente nella vita italiana da oltre 50 anni. Con una presenza diffusa sul territorio abbiamo il compito di assicurare la fornitura di energia elettrica con alti standard di qualità e con un approccio sostenibile. Siamo dunque testimoni del presente e del passato della vita delle comunità e con questa iniziativa abbiamo voluto contribuire a conservare la memoria e a promuovere nelle nuove generazioni il ricordo di un momento così drammatico della storia. Da tempo – aggiunge Davide Marini - stiamo riconvertendo le nostre cabine elettriche in opere di pregio che impreziosiscono l’architettura urbana e che grazie al potere dirompente delle immagini sono elementi di riqualificazione e valorizzazione degli spazi cittadini a beneficio di tutti”.“A nome dell’Amministrazione comunale - dichiara il sindaco di Aquileia Emanuele Zorino - sono lieto di constatare il vivo e attivo coinvolgimento delle realtà locali alle Celebrazioni del Centenario del Milite Ignoto e la realizzazione del murales ne è ulteriore testimonianza. Un ringraziamento ad E-Distribuzione e a tutti gli altri Enti che stanno collaborando con il Comune di Aquileia a tutte le iniziative in programma in questi giorni. Aquileia sta vivendo un’epoca di trasformazione. Dal 2019 sono partiti importanti progetti di recupero, restauro e valorizzazione nazionale di alcuni luoghi simbolo, quali il Cimitero degli Eroi e la già Stazione Ferroviaria con l'obiettivo di conferire la giusta dignità a questi monumenti e alla città stessa. Un territorio che si è dimostrato unito e coeso in quelle che sono le celebrazioni di un avvenimento storico così significativo che sta riportando alla luce i valori fondamentali della memoria collettiva".“Il pregevole murales, realizzato sulla cabina di E-Distribuzione - afferma l’assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Aquileia, Nicola Vazzoler - si pone all’interno di un progetto di riqualificazione più ampio che interessa l’ex stazione e il relativo scalo ferroviario di Aquileia. Da luoghi anonimi a centro culturale e parco di relazione per cittadini e turisti. L’opera di street art, pensata da Diego Montagner, entra in relazione diretta con queste nuove spazialità e contribuisce attivamente, con il proprio linguaggio figurativo, al processo di rigenerazione urbana di una parte importante della città di Aquileia, rimasta per anni inascoltata”.