Un Natale alternativo a Monfalcone

Monfalcone ospita per il secondo anno consecutivo il ‘Natale Interetnico’. Organizzato dall’Associazione Monfalcone Interetnica (Ami), vedrà coinvolte più di duecento persone, immigrati e non. A fare da cornice alla festa l’oratorio monsignor Foschian di largo Isonzo. Si tratta di un’iniziativa spontanea in programma sabato 14 dicembre con inizio alle 16 e che proseguirà per circa tre ore tra colori, danze e festa. A intrattenere i più piccoli anche lo spettacolo di un mago.

“Hanno partecipato e partecipano bambini e famiglie di ogni nazionalità presente a Monfalcone – sottolinea il presidente dell’Ami, Arturo Bertoli – con la distribuzione di regali ai più piccoli a opera di Babbo Natale”.



‘Babbo’ bengalese

Un Babbo Natale particolare, dal momento che, almeno per l’anno scorso, è stato proprio un ragazzo di origini bengalesi a indossare i panni del signore vestito di rosso.

Una sorta di ‘Natale alternativo’ con l’originale proposta integrativa. L’associazione è giovane, “siamo nati a gennaio dello scorso anno”, precisa Bertoli, ma le iniziative sono tante, dal doposcuola agli insegnamenti di lingua, specialmente l’italiano per adulti e giovani bengalesi (circa 120 i primi, una cinquantina i secondi) fino alle biciclettate e ‘pizzate’ tutti assieme.

“Si cerca di sopperire a ciò che manca – continua il presidente - e a ciò che è stato tagliato dai vari progetti per l’integrazione per vivere cercando i numerosi parallelismi che ci sono tra noi. Solo se non ci si conosce si può vivere nell’indifferenza”.



Nessun aiuto dal Comune

L’Aim prosegue la propria attività da sola e l’organizzazione del ‘Natale interetnico’, senza aver chiesto né ausilio né appoggio dall’amministrazione comunale, ne è un esempio. I volantini, rigorosamente scritti sia in italiano sia in bengalese per poter essere compresi da più pubblico possibile, sono già in giro e l’organizzazione si auspica una partecipazione simile all’anno scorso.

“Con queste attività si ricevono tante soddisfazioni umane”, riflette Bertoli, che conta un buon numero di volontari, quasi venticinque, per portare avanti le attività costanti.



Volontari motivati

“Ad alcuni devo quasi imporre di stare calmi – scherza – perché rischierebbero di continuare a lavorare anche tutta la giornata”.

Mentre la città continuerà nel suo intenso e ben organizzato programma natalizio, al quale partecipa con ottima risposta tutta la popolazione, ci sarà anche, incastonato con i suoi sgargianti colori, anche questa festa natalizia un po’ più diversa.

“È una festa per tutti, cattolici, non credenti e musulmani”, conclude con un pizzico d’orgoglio l’organizzatore.