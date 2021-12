Un Natale di teatro, desideri e amicizia

Il periodo che precede il Natale, quest’anno sarà per il CTA di Gorizia molto intenso. Diversi gli appuntamenti a dicembre, a partire da Living Object: il tavolo, la sedia, la finestra, secondo workshop del progetto europeo Puppet & Design. Il laboratorio si terrà dal 3 al 7 dicembre e sarà condotto da Alessandro Pallecchi e Giulia Spattini del Balletto Civile. Ai lavori, parteciperanno anche l’artista visivo Franco Hüller, che ha già collaborato con il CTA per le illustrazioni dello spettacolo “Berta è scappata”, e la fotografa Kaciaryna Pikirenia. Le giornate di lavoro andranno a proporre un’indagine sulla relazione tra lo spazio corpo, lo spazio che ci circonda e gli oggetti che abitano la nostra vita quotidiana.



Si proseguirà lunedì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, quando alle 17.30 in Piazza Transalpina si svolgerà Luccichio di Desideri, evento di flash art realizzato dal CTA in collaborazione con l’Associazione Via Rastello.



Grazie a un laboratorio, oltre cinquecento alunni delle scuole primarie di Gorizia e di Nova Gorica, in queste settimane stanno lavorando sulla realizzazione di bellissimi cilindri di cartone di diverse altezze, illuminati all’interno, che racconteranno con parole e con disegni i desideri dei bambini.Il prato di luce unirà idealmente le città di Gorizia e di Nova Gorica e s’illuminerà la sera del 13 dicembre. Qui, bambini e genitori potranno passeggiare fra lo scintillio, andando alla scoperta dei desideri. L’evento, ideato dall’atelierista Suomi Vinzi, apparirà e scomparirà nell’arco di poche ore. Come i fiori più rari.Sabato 18 dicembre alle 16.30 al Kulturni Center Bratuž, per la stagione di Pomeriggi d’inverno, andrà in scena Natale con i tuoi con Paolo Rech, su testo di Gigio Brunello. Lo spettacolo permetterà a grandi e piccini di immergersi nella magica atmosfera del teatro di burattini, che in questo caso sarà ancor più speciale perché avvolta dall’aura natalizia.Siamo alla vigilia di Natale. La Compagnia dei Comici, in mancanza di storie da rappresentare, si è sciolta. Ginetto, il burattino più piccolo della Compagnia, si ritrova così da solo; il suo desiderio è che qualcuno si occupi di lui e la notte di Natale arriva sulla Terra un Angelo custode per proteggerlo dai pericoli. Ma come sempre, il Diavolo ci mette lo zampino…Uno spettacolo poetico e divertente, adatto a bambini dai 4 anni, che tratta con leggerezza temi importanti come l'attuale situazione sociale, il ruolo della famiglia, i diritti dell'infanzia e ci porta a riflettere sul vero significato del Natale.