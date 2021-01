Un palloncino per chiedere la guarigione della mamma

Un palloncino con una letterina a Babbo Natale, scritta in italiano, che, dopo diversi chilometri in volo, è atterrato nel cortile di un'abitazione di Kumberg, comune nel distretto di Graz, in Stiria. A trovarla, nei giorni scorsi, una mamma e il suo bambino, che sono rimasti piacevolmente sorpresi per la scoperta, letteralmente 'piovuta dal cielo'. Così, si sono rivolti al Kleine Zeitung nella speranza di poter rintracciare il mittente.

I colleghi austriaci hanno chiesto il nostro aiuto, per provare a dare un nome a chi ha inviato questa toccante preghiera: “Caro Babbo Natale, insieme a Gesù Bambino ti chiedo di far guarire la mia mamma. Grazie", si legge nella parte frontale del messaggio. E ancora: "Forrei, caro Babbo Natale, che finisce questo Covid 19 così ci potremo abbracciare tutti"...

La ricerca non sarà facile. Ma tutti noi ci auguriamo che il desiderio possa essere esaudito.