Un Parco inclusivo a Monfalcone

"La straordinaria forza del volontariato come quella dimostrata oggi dalla realizzazione del parco inclusivo a Monfalcone dev'essere lo stimolo concreto nei confronti delle istituzioni a proseguire lungo il cammino avviato per l'integrazione tra il sistema della sanità e dell'assistenza, per realizzare un modello capace di rispondere alle attese di salute per l'intero cammino della vita di ognuno di noi".



Con queste parole il vicegovernatore e assessore alla Salute, Riccardo Ricccardi, ha preso parte oggi all'inaugurazione del Parco inclusivo realizzato dal Comune di Monfalcone assieme all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm), primo esempio in Italia di un progetto di allestimento che, come hanno specificato la presidente della sezione Ulidm di Gorizia, Alessandra Ferletti, e il sindaco Anna Cisint, assieme ad altre iniziative si propone di far integrare i ragazzi diversamente abili con i loro coetanei attraverso le attività di gioco.



"Qui - ha detto Riccardi - si è concretizzato l'esito di un modello che ha alla base la solidarietà: quella molla che fa scaturire un esempio di volontariato che nella nostra terra ha basi solide, e che a sua volta - ha proseguito il vicegovernatore

- si integra con il sistema della salute per consentirci di dare risposte efficaci alle attese dei cittadini". "Attese, per rispondere alle quali non può essere sufficiente limitare la risposta alle prestazioni garantite dal sistema ospedaliero, ma occorre creare - ha specificato Riccardi - un modello che assicuri certezze e che accompagni le persone per l'intera esistenza".

"Un modello - ha concluso - ancor più necessario nel caso delle diverse abilità e delle problematiche connesse a quelle che in modo efficace la Uildm concorre ad affrontare, per aiutare il sistema della salute ad abbattere le barriere delle diverse abilità.