Un pordenonese conquista TikTok

TikTok, con la sua mission di ispirare creatività e portare allegria, è diventata in poco tempo la piattaforma di intrattenimento dove scoprire e condividere contenuti dedicati all'espressione artistica in tutte le sue forme. Il nuovo linguaggio proposto dalla piattaforma - somma di trend, suoni, linguaggi diversificati ed effetti - è adottato ogni giorno, da sempre più creator che lo utilizzano per raccontare le proprie passioni.



TikTok continua a lasciarsi ispirare dalla creatività della sua community e a sostenere le idee e i progetti dei creator in ambito artistico e non solo e oggi annuncia che sono disponibili in tutto il mondo i primi effetti italiani in 3D e realtà aumentata, creati in collaborazione con il pordenonese Federico Cecchin (@federicocecchin) e Manuela Merlo (@umanart) due artisti che utilizzano la piattaforma per far conoscere la loro arte.



Lo scorso maggio, TikTok ha invitato la community a proporre dei nuovi effetti artistici per la piattaforma utilizzando l'hashtag #EffettoTikTok: un momento per ispirare la creatività della community e lasciarsi ispirare dalle idee dei creator. Numerose le proposte condivise dalla community che, da sempre, cresce grazie allo scambio di idee e alla continua co-creazione con i creator. Tra gli effetti proposti, TikTok ha selezionato e realizzato le idee di Federico Cecchin (@federicocecchin), il cartoonist di TikTok, e Manuela Merlo (@umanart), urban street artist nota con il nome di UMAN.



I due effetti,sono disponibili in app a partire. 'Personaggi di carta' ideato da Federico Cecchin offre la possibilità di aggiungere ironiche figure cartoon 3D in bianco e nero, disegnate da lui stesso, che passeggiano nei video degli utenti interagendo con l'ambiente circostante; mentre con 'Murales' di Manuela Merlo, basterà inquadrare un muro per far disegnare un murales con foglie 3D che popoleranno lo spazio di realtà aumentata.“Quando TikTok ha chiesto alla community di realizzare un effetto, ho immaginato i miei personaggi di carta prendere vita, passeggiare e animare i video della community globale. La carta è sempre stata la dimensione in cui creare e dare vita alle idee, questo filtro ne è naturale evoluzione, sono orgoglioso che sia stato scelto” - ha commentato il cartoonista Federico Cecchin.. “Disegnare è come respirare per me: creare valore e intrattenere gli altri con la mia passione è il mio obiettivo e TikTok è diventato il mio palcoscenico preferito.”Federico Cecchin, vincitore del concorso, ospiterà una, durante la quale si lascerà ispirare dai commenti della community per realizzare dei disegni.I murales di Manuela Merlo già presenti in varie zone d’Italia e soprattutto a Roma, arrivano in piattaforma. “È bello immaginare che la community globale di TikTok possa utilizzare l'effetto ispirato da un mio Murales per posizionarlo a piacimento in un contesto urbano, ad esempio su una facciata di un palazzo o un qualsiasi muro all’interno della città o casa. Sono grata a TikTok per aver scelto il mio Murales e per la promozione dell'Arte Urbana” - spiega la urban street artist che ha visto le sue creazioni animarsi grazie alla realtà aumentata messa a disposizione per lo sviluppo dell'effetto - “Spero che gli utenti si lascino ispirare dalla creatività per inventare contesti sempre diversi e che non pongano limiti all'utilizzo della fantasia per utilizzare Murales".La realizzazione di questi effetti, unici e primi nel loro genere, rientra nell'impegno costante di TikTok di ispirare la creatività e portare gioia attraverso anche il supporto degli artisti italiani emergenti presenti in piattaforma, per dare sempre più spazio all'arte e alla creatività. Questa attività è la prima di una serie che verranno lanciate nel 2022 e raccontate con l'hashtag #ArtePerTutti.TikTok si conferma essere parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli in cui Imparare, sperimentare ed esprimersi, lasciandosi stupire dalla creatività e conoscenza condivisa da tutti gli utenti.