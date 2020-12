Un regalo di Natale molto speciale da Progettoautismo Fvg

Per Natale, i ragazzi di Progettoautismo Fvg hanno preparato un pensiero davvero speciale! Amano la musica e tramite essa comunicano il loro stato d'animo e le loro emozioni, anocr più che con le parole. Il loro talento è cresciuto nel tempo grazie ai laboratori musicali e ciascuno ha trovato il proprio ruolo all’interno della band.



Come regalo di Natale hanno scelto di interpretare il brano "Non avere Paura" di Tommaso Paradiso, realizzandone anche un video che potete vedere a questo link.

Quello di quest’anno non sarà il classico Natale a cui siamo abituati, ma i ragazzi di #PAFVG donano speranza.



Un ringraziamento speciale va al Maestro Walter Sguazzin e a tutti gli educatori, in particolare a Valentina Beltrame, Elena Comuzzi e Lorenzo Mauro, che hanno seguito i musicisti. Il video è dedicato a Paolo Passone.