Un riconoscimento a Francesco Bulli, l'Archimede di Monfalcone

"Chiediamo al presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, di convocare in Aula Francesco Bulli, lo studente di Monfalcone salito alla ribalta delle cronache per avere creato una formula matematica in grado di andare oltre addirittura al teorema di Archimede".

La richiesta arriva dal Gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle. "L'intuizione del sedicenne studente del Liceo scientifico 'Buonarroti' di Monfalcone ha trovato spazio in autorevoli riviste del settore a livello nazionale e internazionale. Un modo di dare lustro al Friuli Venezia Giulia, terra dove la scienza è sempre di casa - sottolineano i pentastellati in una nota -. Per questo crediamo opportuno che l'Istituzione che rappresenta l'intero territorio regionale conferisca un riconoscimento a Francesco per questa brillante scoperta".