Un saluto friulano dalla Siberia

Un saluto friulano arriva dalla Siberia grazie a Romano Rodaro, "il francese più friulano del mondo" che, alla veneranda età di 90 anni, è appena rientrato da un viaggio in quei luoghi freddi e apparentemente inospitali.

Per Rodaro si tratta dell'ottavo viaggio sulle tracce di Luigi Giordani di Buja, che il 1° gennaio 1900 si trovava nel paesino siberiano di Missavaya, diventato Babuskine.



Siamo sulle rive del lago Baikal e qui Giordani, con altri friulani, ha contribuito alla costruzione della Transiberiana. Una testimonianza dell'impresa è stata anche ritrovata tra le macerie del terremoto del 1976, scritta con la matita copiativa sul messalino del parrocchiano di Buja: “…oggi primo dell’anno 1900 si sfida i rigori più densi del freddo, in una lugubre e lorda baracca Giordani Luigi con altri 13 friulani stanno sempre allegri…’’.





Romano, affascinato da queste parole, per ben otto volte è partito alla volta della Siberia sulle tracce di Luigi Giordani, ripercorrendo quella storia risalente a oltre un secolo fa, ritrovando in Siberia quel calore umano che si aveva in Friuli di una volta e divenendo cittadino onorario di Babuskine. Prima di arrivare sulle rive del Baikal, Rodaro ha fatto tappa a Mosca per incontrare i discendenti dei friulani di allora e poi a Irkutsk per salutare Albina Rugo, 'console onorario del Friuli' in Siberia la cui famiglia è originaria di Clauzetto.Albina, che era ancora bambina quando Stalin l’ha cacciata dalla Siberia dove era nata, ha imparato l'italiano in un campo profughi in Toscana dove è stata confinata dal governo fascista di Mussolini.e raccontato della regione dei suoi avi, il Friuli. L', che secondo Rodaro si potrebbe chiamare, visto il contributo dei friulani alla sua realizzazione, ora è una ferrovia turistica, ma “sembra di essere sulla ferrovia Gemona-Tarvisio, quella di una volta, con i muri, gallerie, ponti, in pietra bugnata 'alla friulana'" ricorda Rodaro, il cui cuore batte sempre per il suo Friuli.