Un videoclip musicale celebra la Festa del Friuli

Cambiano le modalità di celebrazione ai tempi del #iorestoacasa, ma non certo l’importanza che la ricorrenza del 3 aprile, la Fieste de Patrie dal Friûl, riveste per il popolo friulano. La carica emozionale che porta con sé questa data, arriverà infatti nelle case dei friulani attraverso il web, grazie al nuovo video musicale voluto da ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane e Istitut Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”.



Un drone, che possiamo immaginare avere le sembianze di un’aquila, raccoglie il tappeto di immagini del Friuli che accompagna le note di Incuintri al doman, l’inno del Friuli eseguito dalle quattro vocalist friulane Consuelo Avoledo, Michela Franceschina, Jessica Interdonato e Giulia Polidori. Un videoclip di grande fascino in cui, in poco meno di 2 minuti, la Patria friulana appare in tutta la sua bellezza di natura, stagioni, città, borghi e storia, mentre le giovani cantanti dell’ArteVoce Ensemble fanno risuonare parole e musiche che sanno davvero emozionare.



"Il video è una rielaborazione celebrativa in chiave contemporanea, una modalità fortemente coinvolgente che guarda soprattutto alle giovani generazioni - afferma il presidente dell’ARLeF,-. Vogliamo pensare che darà uno spunto di riflessione diversa sul significato del 3 aprile, data che segna la nascita dello Stato patriarcale friulano nel 1077, e che contribuirà a farci sentire ancor più vicini e accomunati nell’identità, in questo momento così complesso".sono il piccolo compendio del Friuli che scorre insieme alle parole die le musiche originali del noto compositore friulano, riarrangiate per l’occasione dal musicista. La direzione artistica dell’esecuzione musicale del quartetto. La regia del video, realizzato da, è di. Le riprese in studio sono state effettuate presso iQueste le parole dell’inno, per chi vorrà intonarle il prossimo 3 aprile, dai balconi di casa:In alt o fradis, / o int di Aquilee, / devant da la Storie, / di front dal doman. / Sin flame ch’e vîf / pes stradis dal mont / sin non di une Patrie / sin fîs dal Friûl. // Scolte o Friûl, / o tiere di libars, / di lenghis e popui / sês cjase di pâs. / Dai secui i paris / nus clamin adun / a fâsi lidrîs di unic destin. // In alt o Friûl, / o Patrie mê sante, / di fuarce e sperance / si viest la tô int. / Un popul sigûr / ch’al cjamine te lûs / incuintri al doman, / incuintri ai siei fîs.