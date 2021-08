Una App per scoprire i segreti di Medioevo a Valvasone

Sarà un'edizione scandita da tante novità, quella numero 29 di Medioevo a Valvasone. La manifestazione si svolgerà dal 3 al 5 settembre 2021, celebrando la grande figura del Sommo Poeta nell'anniversario per i settecento anni dalla sua morte. E lo farà, mettendo al centro della rievocazione una delle sue opere più famose, al pari della “Divina commedia”, ovvero la "Vita Nova".

Un'edizione scandita da tante novità, a partire dal nuovo ingresso da Parco Pinni per permettere ai visitatori di immergersi subito nell'atmosfera di un villaggio medievale, la nuova app (MedieVal - Medioevo a Valvasone), vera e propria guida on demand per scoprire tutti i segreti della manifestazione e del borgo, la "caccia" al mestiere medievale, attività dedicata ai bambini in programma nella giornata di domenica 5 settembre e la rappresentazione drammatica che quest'anno sarà arricchita da uno spettacolo di danza verticale sui muri dell'antico castello.

Chi ha scaricato la app, riceverà una notifica sul proprio smartphone quando passerà accanto a luoghi di interesse. Basterà quindi cliccare sulla notifica per scoprire i dettagli storico-artistici di quel luogo o le attrazioni di Medioevo a Valvasone in quella determinata zona.



Per scaricarla