Una cartolina per la festa della donna

Poste Italiane celebra la Festa della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a un destinatario.



Sull’immagine della cartolina, realizzata attraverso una lavorazione grafica lucidata con lo scopo di darne maggiore evidenza e in un gioco di luminosi colori, si possono intravedere alcuni francobolli dedicati a storici volti femminili.



Il prodotto filatelico sarà in vendita negli uffici postali con sportello filatelico delle province di Pordenone (Pordenone Santa Caterina, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo), Udine (Udine Centro, Cividale Del Friuli, Codroipo, Gemona Del Friuli, Latisana, San Daniele Del Friuli, Tolmezzo, Lignano Sabbiadoro, Cervignano Del Friuli), Gorizia (Gorizia Corso Verdi), Trieste (Trieste Via Settefontane), nello “Spazio Filatelia” di Trieste (Poste Centrali, via Galatti) e dal 2 all’8 marzo sarà disponibile anche l’annullo speciale rettangolare.



Poste Italiane è un’azienda con una presenza femminile molto alta nella sua forza lavoro anche a Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste: la grande attenzione che da sempre l’Azienda rivolge a tematiche come la parità di genere ha portato a registrare 200 uffici “rosa” in regione su 331, soprattutto nei ruoli di responsabilità.