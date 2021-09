Una giornata di ricordo in memoria di Emanuela Demarchi

Il Comune di Gemona, in collaborazione con lo staff del Laboratorio Int della Comunicazione, organizza una giornata in memoria di Emanuela Demarchi, la Direttrice del LAB, scomparsa prematuramente a maggio. L'appuntamento è per sabato 2 ottobre presso la Biblioteca del Santuario di Sant'Antonio in Gemona del Friuli.

“Grazie Emanuela” è il titolo scelto per la giornata, che si suddivide in due momenti partecipati distinti. Al mattino verrà ricordata con un momento istituzionale, alla presenza delle autorità locali e regionali e alla sera con una performance artistica, in un reading musicale che ripercorre i 50 di LAB in Friuli Venezia Giulia di cui oltre 30 a Gemona.

Emanuela Demarchi è stata per anni l’anima e il cuore della summer school per studenti stranieri, ideata e fondata dal padre Bruno nel 1963, in collaborazione con l’Università Cattolica e all’Università degli studi di Udine. Un corso di lingua italiana e di laboratori creativi che ha permesso a migliaia di studiosi di tutto il mondo di approfondire la cultura del Bel Paese e conoscere le bellezze della nostra regione.

Il programma della giornata

10.45 - In memoria di Emanuela Demarchi

Momento di ricordo Istituzionale per ringraziare la Direttrice del Laboratorio Internazionale della Comunicazione

18.45 - Serata dedicata alle famiglie in ricordo di Emanuela

Ripercorreremo con Giovanni Longhin e Valeria Costantin i ricordi a noi più cari di 30 anni di storia del LAB a Gemona

Entrambi gli incontri si terranno presso:

Biblioteca del Santuario di Sant'Antonio di Padova

Piazza Sant' Antonio da Padova 4

Gemona del Friuli UD

Gli eventi sono aperti al pubblico, fino a esaurimento posti e a possessori di Green Pass.