Una graphic novel per entrare dentro la storia

"E se la Prima Guerra Mondiale fosse stata vinta dall'Impero Austro-ungarico? Se l'Italia fosse stata sconfitta?”. Per rispondere a queste domande gli studenti di due classi quinte del liceo Leopardi Majorana di Pordenone hanno realizzato con un laboratorio di Storia controfattuale. Questa metodologia richiede di ipotizzare scenari credibili partendo da avvenimenti che, in realtà, non hanno avuto luogo. Richiede buone conoscenze storiche, analisi di un ampio ventaglio di fonti, capacità di contestualizzazione e di storytelling.

Nel progetto "Un tranquillo biennio di paura" si intrecciano le storie di alcuni personaggi (reali e fittizi) in un’Italia che, sconfitta dagli Imperi Centrali, privata di buona parte dei territori orientali, vive i primi anni del dopoguerra tra difficoltà economiche e violenze politiche. I ragazzi, partendo da una solida conoscenza degli eventi e delle fonti storiche, hanno inventato le vicende di 9 personaggi (storici - come D’Annunzio, la Duse e Mussolini - o inventati) nei primi anni del dopoguerra, nel cosiddetto "biennio rosso".

Seguiti e supportati da Andrea Colbacchini dell'Associazione culturale 47/04, gli studenti hanno dato credibilità a scenari alternativi a quelli effettivamente accaduti, che hanno narrato con gli strumenti della graphic novel. Il risultato del loro lavoro è ora esposto nella sede centrale del Liceo Leopardi-Majorana e sono visitabili dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 (su prenotazione per gruppi e scolaresche, con la guida degli studenti Alberto, Aurora, Chiara, Elisa, Enrico, Luca).