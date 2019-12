Prosegue al Granfiume di Fiume Veneto il Christmas village, col villaggio di Babbo Natale, tra animazioni, laboratori, la buchetta per consegnare la letterina, la magica giostra cavalli, giochi vintage e laboratori durante i quali bambini e bambine creeranno le decorazioni per il loro albero di Natale. Nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 dicembre in particolare si svolgerà l’evento Una Lettera per Santa Claus. I più piccini potranno incontrare e conoscere Babbo Natale e i suoi elfi, e partecipare al laboratorio ludo-didattico in cui prepareranno una creativa letterina con colori e fantasia, per scrivere i propri sogni e desideri della notte più magica dell’anno