Una mascotte a quattro zampe per gli Europei di nuoto

Fervono i preparativi per gli Europei di nuoto, che si terranno da giovedì 11 a domenica 21 agosto al Foro Italico di Roma. Fra le tante attività c’è anche la ricerca della mascotte ideale. Quest'anno il testimonial sarà un amico a quattro zampe. Sarà, infatti, un cane da salvamento per "valorizzare ulteriormente l’importanza dei processi di salvaguardia della vita umana nell’ambito delle operazioni preventive e di soccorso dei bagnanti”, spiegano gli organizzatori.



Nella rosa dei 'finalisti', selezionati fra i tanti candidati, ci sono cinque esemplari di cani da salvamento che si sono particolarmente distinti in operazioni di salvataggio negli anni scorsi e una di questi, Lea, vive con il suo proprietario a Udine. E' una Golden retriever di otto anni, non è difficile incontrarla sui nostri litorali, ed è soprannominata 'Principessa'. Lea si contende il titolo di testimonial con un altro Golden retriever di nome Drop, due Labrador, Brianne e Nanà, e il Terranova Gastone. Saranno ora gli appassionati dell’universo acquatico a decidere quale tra i cinque amici a quattro zampe verrà proclamato testimonial degli Europei di nuoto.



: basta andare sul sito dell’ente organizzatorePoi, nella sezione “vota ora” occorre prima cliccare su “Lea” sotto la sua foto e infine su “vota”. Si può dare un voto al giorno e si può votare fino al 31 marzo.Si può votare anche su Facebook alpremendo il tasto like e selezionando un cuore sulla foto.Se Lea diventerà testimonial degli Europei di nuoto rappresenterà Udine e il Friuli Venezia Giulia in questa importantissima manifestazione internazionale.