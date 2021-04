Una panchina per il Villaggio del Sole, al via il crowdfunding

Prende il via oggi, 26 aprile, su produzionidalbasso.com il crowdfunding per la realizzazione di “Una panchina per il Villaggio del Sole", la nuova iniziativa maturata nell’ambito di "PlasticArt - La plastica per l'arte", progetto di riciclo artigianal-creativo realizzato da Cas*Aupa con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia (bandi creatività 2019), la collaborazione di Confartigianato Udine e delle associazioni FABLAB Udine, Mentilibere, Puntozero e Bloom.



CROWDFUNDING - "PlasticArt", dunque, non solo prosegue, ma cresce! Dopo essersi aggiudicato (unico italiano!) l’ENCC UPgrants per la “sostenibilità ambientale”, è stato selezionato, fra oltre 100 progetti, per “Il Cambiamento Siamo Noi”: un bando di crowdfunding promosso da NaturaSì e Produzioni dal Basso. "La selezione – si legge sul sito dell’iniziativa - è avvenuta con criteri ben precisi, andando a premiare l’originalità e l’impatto ambientale e sociale. Sono state così scelte le sei progettualità che avranno diritto a un incontro formativo con i tutor di Produzioni dal Basso per le fasi di preparazione e avvio della campagna di raccolta fondi". Ma questo è solo il primo step del bando. Ora che l’iniziativa di Cas*Aupa è stata scelta, i ragazzi del circolo Arci dovranno raccogliere il 70% del budget. Se il crowdfunding gli consentirà di raggiungere questo importante risultato, NaturaSì finanzierà il restante 30%. "Abbiamo fatto un piano dei costi – ha spiegato Francesco Nguyen, presidente di Cas*Aupa - in totale ci serviranno 6 mila euro. Con quella cifra acquisteremo il macchinario per costruire la panchina (l'estrusore) e gli stampi necessari per farlo funzionare. A questo si aggiungono le spese per l'organizzazione del workshop e gli incontri di sensibilizzazione. Con la raccolta fondi dobbiamo raggiungere quota 4200 euro, solo così potremo ricevere i restanti 1800 euro da NaturaSì, così come previsto dal bando".



UNA PANCHINA PER IL VILLAGGIO DEL SOLE

– "Una panchina per il Villaggio del Sole" è, riguardo ai temi del riciclo, della sostenibilità e dell'economia circolare. In particolare, prevede la costruzione di una panchina in plastica riciclata, da donare agli abitanti del Villaggio del Sole. «Abbiamo in programma un workshop e due incontri sul riciclo e l'economia circolare con esperti nel settore» oltre all'organizzazione di una giornata-evento nella quale verrà costruita una panchina con materiale di riciclo, da posizionare in un parco pubblico vicino scelto dai residenti («manderemo delle cartoline e faremo decidere loro dove metterla»). Un evento di sensibilizzazione ambientale e momento di socialità. Le persone saranno invitate a conferire la propria plastica al lab di via Val Aupa. «Abbiamo scelto proprio una panchina perché è un luogo di sosta. Sulle panchine si contempla lo spettacolo del mondo, si guarda senza essere visti e ci si dà il tempo di perdere tempo, come leggere un romanzo».