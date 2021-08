Una preghiera per ricordare chi ha perso la vita in montagna

"La montagna è palestra di silenzio come forma di contemplazione, di recupero del contatto con la natura e di benessere. Oggi questo silenzio è stato tradotto in preghiera per ricordare chi in montagna è caduto".

Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli che oggi ha preso parte in Sella Foredor alla santa messa in ricordo di tutte le vittime della montagna. Il rito è stato celebrato tra i monti Cjampon e Cuarnan da don Juan Carlos Cerquera Trujillo.

"È stato un momento spirituale di grande intensità - ha detto Zilli -. La montagna evoca rispetto ma anche speranza. Don Juan Carlos ci ha ricordato che Qualcuno è più in alto di ogni cima e ci soccorre nei pendii più scoscesi della vita, abbracciando anche chi quella vita l'ha perduta".