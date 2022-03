Una storia di 'ordinaria' solidarietà cristiana

In queste settimane di guerra in Ucraina sono stati tanti gli aiuti da parte dei vari Stati europei e dell’Italia alla popolazione del Paese attaccato dalla Russia. E anche qui in Friuli tanta gente sta ospitando gran parte dei rifugiati che provengono direttamente dall’Ucraina o attraverso i diversi Stati confinanti. Oltre a questo sono state realizzate numerose raccolte di fondi per il sostentamento e l’aiuto ai rifugiati. In particolare, a Galleriano, frazione del comune di Lestizza, allo scoppio delle ostilità è iniziata una raccolta di fondi promossa da don Roberto Rinaldo, qui parroco da quattro anni e diventato celebre per la sua passione di cantautore rock, che non ha avuto esitazione a offrire il proprio aiuto.



Perché si è messo subito all’opera per raccogliere fondi? “Io per 14 anni ho vissuto in Polonia, quindi a ridosso dell’Ucraina, dove ho studiato e lavorato assieme ad amici ucraini. Inoltre, ho avuto anche la possibilità di lavorare sia in Ucraina sia in Russia per alcuni anni. Quindi, avendo questo legame molto personale ho subito sentito il conflitto molto vicino insieme alla necessità di fare qualcosa per far fronte alle difficoltà”.



“In due settimane abbiamo raccolto più di 19mila euro, assieme a due carichi di 400 quintali di pasta da inviare al confine tra la Polonia e l’Ucraina. Grazie all’aiuto di un’associazione polacca, tramite un generale polacco e uno ucraino, siamo riusciti a creare un salvacondotto per portare i viveri, perché, come sappiamo, è una risorsa che in Ucraina manca”.“Con 3.000 euro, che sono stati donati a un’associazione polacca, abbiamo fatto costruire una tenda riscaldata per donne e bambini. Perché dalla parte ucraina ci sono code chilometriche, quindi non è facile. Oltretutto, ci sono anche dei malfattori o gente con la fedina penale sporca che cercano di superare il confine, tra cui anche infiltrati. Ecco perché le forze dell’ordine cercano di selezionare le persone giuste. Inoltre, altri soldi li ho mandati a un’altra associazione polacca che provvede alla distribuzione dei viveri a Zytomierz, una delle tante città bombardate in questi giorni”.“Male. Mi hai posto questa domanda e ti rispondo con un’altra: ne usciremo? – don Roberto fa un sorriso amaro -. Una soluzione per fermarla sarebbe la resa dell’Ucraina, ma sarebbe giusto? Dal punto di vista civile e umano: no. Ma noi, adesso, per riprenderci da questa caduta economica diciamo di sì. Vorrei vedere se fosse successo a noi. Io non so realmente come ne usciremo, ma ho paura. Paura delle bombe chimiche. Paura per i corridoi umanitari, che non funzionano a causa della Russia che costringe gli ucraini in fuga a nascondersi nel loro paese, dove chi si oppone diventa bersaglio. E il fatto più grave, che tanti non capiscono, è che salvare l’Ucraina vuol dire salvare l’Europa. Non si vede una via d’uscita”.