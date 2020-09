Una targa per ricordare Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

Sarà inaugurata domenica 20 settembre, alle ore 10:30, presso l’area verde Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in via Melegnano 59, a Udine, una targa dedicata ai due giornalisti cui è intitolato il parco.

La giornalista della Rai Ilaria Alpi e l'operatore triestino Miran Hrovantin sono stati uccisi in circostanze mai chiarite in Somalia, a Mogadiscio, il 20 marzo 1994.

Per il Comune di Udine presente alla cerimonia il Vicesindaco Loris Michelini.