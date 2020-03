UniUd: due terzi degli insegnamenti garantiti on line

L'Università di Udine è chiusa ma grazie alla tecnologia la sua attività non si ferma. Infatti, sono attualmente 530 gli insegnamenti del semestre in corso realizzati attraverso la piattaforma di remote learning, pari ai due terzi di quelli normalmente erogati in aula con la presenza di docenti e studenti. In alcuni momenti il sistema informatico dell'ateneo registra contemporaneamente addirittura 11mila connessioni.

Ad aggiornare sulla continuità della formazione accademica è lo stesso rettore Roberto Pinton, che sottolinea come anche la discussione delle tesi adotti la stessa metodologia da remoto. A titolo di esempio, nella sola scorsa settimana il dipartimento di Agraria ha laureato ben 122 studenti. ​