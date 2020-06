Università, al via i test di valutazione Tolc, online e da casa

Gli studenti che nell’anno accademico 2020-2021 intendano immatricolarsi ad un corso di laurea che richiede una valutazione delle conoscenze iniziali attraverso il test Tolc gestito dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’accesso), possono farlo nella modalità a distanza. L’Università di Udine ha infatti deciso di aderire al Tolc@Casa, in continuità con gli anni passati e in presenza delle restrizioni imposte dall’emergenza causata dal Covid-19.



IL TOLC. Il Tolc non è una barriera all’immatricolazione, ma ha lo scopo di valutare se la preparazione degli studenti nelle discipline di base è adeguata e coerente con i requisiti necessari per frequentare con successo il corso di laurea prescelto e serve ai corsi di studio per organizzare le diverse attività di orientamento e formazione utili a colmare eventuali lacune. Il Tolc dunque serve come strumento di Orientamento ed è consigliabile sostenerlo il prima possibile per prepararsi al Corso di Laurea prescelto.



IL TOLC@CASA.

LE SCADENZE.

Il Tolc@Casa permette agli studenti e alle studentesse di sostenere le prove per la valutazione delle competenze iniziali nella propria abitazione, creando una stanza virtuale in tutta sicurezza. I Tolc@Casa sono identici ai Tolc tradizionali. A cambiare saranno due aspetti: il luogo di svolgimento, che non sarà più un'aula universitaria ma il proprio domicilio e il fatto che il test potrà essere ripetuto una sola volta per ogni macro-periodo individuato dal calendario e non una volta per mese solare come accadeva per il Tolc tradizionale.Le date in cui si svolgeranno i Tolc@Casa Uniud per il macro periodo di luglio sono 23 luglio e 28 luglio, mentre le date del mese di agosto verranno individuate nel macro periodo 24 agosto - 25 settembre. Sono aperte le iscrizioni per le date del 23 e 28 luglio sul sito del Cisia www.cisiaonline.it Informazioni, istruzioni dettagliate per sostenere il Tolc@Casa, date e aggiornamenti al link www.uiniud.it/infoutilitolc