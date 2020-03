Università di Trieste, didattica aggiornata causa Coronavirus

Il Rettore dell'Università di Trieste ha disposto misure aggiornate relative alla didattica nell'ambito dell'emergenza creatasi e della momentanea chiusura degli Atenei. Le riportiamo di seguito.



Emergenza Coronavirus: misure relative alla didattica

1. Calendario didattico

a) il calendario delle lezioni sarà rivisto in modo da tenere conto dell’erogazione delle lezioni mediante modalità telematiche, anche considerando che uno stesso insegnamento potrà prevedere forme in teleconferenza e lezioni videoregistrate;



b) le lezioni tenute in modalità di teleconferenza dovranno essere svolte negli orari prestabiliti dal Corso di Studi e pubblicati negli appositi siti online;



c) lezioni non erogabili nell’immediato mediante didattica a distanza (es laboratori) saranno svolte successivamente avendo cura, se del caso, di anticipare quelle che si è in grado di erogare a distanza anche aumentando il numero di ore per settimana e comunque in modo concordato con il corso di studi;



d) il numero delle ore/CFU potrà essere ricalcolato, in particolare per insegnamenti con laboratori e esercitazioni, nei limiti compatibili con l’offerta formativa e in relazione ai compiti didattici dei docenti;e) fatto salvo che le lezioni in presenza riprenderanno a seguito delle indicazioni ministeriali e regionali, il termine delle lezioni sarà concordato successivamente;f) le ore videoregistrate o erogate in videoconferenza saranno indicate nel registro del docente; si fa riferimento alle ore accademiche come nel registro online; lezioni videoregistrate per un tempo inferiore all’ora accademica possono essere sommate ai fini della registrazione; tali criteri valgono per tutti i docenti di ruolo e a contratto e per i lettori (limitatamente alle lezioni frontali sostituite con lezioni a distanza).a) lo strumento adottato dall’ateneo per le lezioni a distanza è Microsoft Teams (https://support.office.com/it-IT/teams) che consente l’effettuazione di una lezione a distanza e/o la sua videoregitrazione; si tratta di un pacchetto all’interno della licenza MS Office365 di ateneo attivo per la totalità degli studenti, tutti i docenti (compresi quelli a contratto) e il personale t.a.; saranno date indicazioni tramite un tutorial;b) è in corso la predisposizione di un portale di Ateneo per l’accesso agli insegnamenti del 2° semestre tramite Ms Teams; provvisoriamente i docenti possono utilizzare il sistema in modo autonomo come da indicazioni nel tutorial inviato ai delegati didattici dipartimentali;c) altri strumenti per l’erogazione di didattica a distanza sono al momento consentiti, ma saranno gestiti in modo autonomo dai dipartimenti. Tra gli altri, si consigliano la piattaforma videoconferenza https://rendez-vous.renater.fr/home e il sistema OBS;e) in luogo delle videoconferenze o in aggiunta ad esse, le lezioni possono essere messe a disposizione sulla piattaforma Moodle previa video e audio registrazione delle stesse. Anche in questo caso potrà essere usato lo strumento MS Teams o altri strumenti individuati in modo autonomo;f) si precisa che il caricamento di video e audio sulla piattaforma Moodle in modo autonomo è vietato per evitare il sovraccarico del server. L’unico sistema per il caricamento dei video consistenell’utilizzo del servizio di Videocenter per il quale si fa riferimento a specifiche linee guida che saranno a breve inviate;g) per chi utilizza i sistemi di videoconferenza presenti nelle aule predisposte nei dipartimenti, la procedura di utilizzo è quella attualmente impiegata, ma a condizione che la lezione si svolga a porte chiuse; in tal caso il docente può contestualmente far fruire una lezione in streaming ai suoi studenti senza interattività o registrare una lezione per una successiva fruizione. Tutte queste attività saranno caricabili sul server che fornisce il servizio (videocenter.units.it). Seguiranno ulteriori informazioni di carattere tecnico e organizzativo.a) sono consentiti strumenti telematici per lo svolgimento delle prove orali degli esami di profitto come per le lezioni; è vietata la audio/videoregistrazione dell’esame;b) si precisa che MS Teams è conforme alla normativa sul trattamento dei dati (come lo sono tutti i dati anche registrati in streaming all’interno della rete di Ateneo), mentre altri applicativi o sistemi, quali ad esempio Facebook, Instagram, non sono conformi; se ne consente comunque l’utilizzo provvisoriamente fino alla piena operatività dello strumento di Ateneo. Seguiranno in merito informazioni più dettagliate;c) è necessario che l’evento sia pubblico nel senso che devono essere invitati (tramite link all’evento) tutti i candidati;d) i candidati dovranno essere identificati visivamente e sarà cura della commissione garantire la regolarità dell’esame;e) prima della comunicazione dell’esito è cura della commissione assentarsi dal luogo della connessione per le proprie valutazioni;f) esiste la possibilità di convertire gli esami scritti in orali;g) nel caso in cui la commissione sia in grado di garantire lo svolgimento dell’appello garantendo le misure igienico-sanitarie di cui all’art. 2, c.1, lett. g) del DPCM 04/03/2020, gli esami al momento potranno essere svolti in presenza; tale modalità è però FORTEMENTE disincentivata e comunque limitata a casi di assoluta necessità e che non comportino spostamento di candidati.a) sono consentiti strumenti telematici per lo svolgimento delle prove orali degli esami di profitto come per le lezioni; valgono le indicazioni per gli esami. Si ribadisce che è vietata la audio/videoregistrazione dell’esame;b) la commissione deve essere regolarmente nominata e può partecipare alla seduta in forma telematica; saranno fornite a breve le istruzioni per la verbalizzazione;c) è necessario che l’evento sia pubblico nel senso che devono essere invitati (tramite link all’evento) tutti i candidati;d) i candidati dovranno essere identificati visivamente e la proclamazione con contestuale comunicazione del voto di laurea dovrà avvenire nel corso della seduta telematica;e) prima della proclamazione del voto è cura della commissione assentarsi dal luogo in cui si svolge la connessione per le proprie valutazioni;f) si suggerisce la possibilità di convertire le pre-lauree in lauree rispettando i punti precedenti;g) sarà previsto un evento successivo celebrativo a cura dell’Ateneo.a) ad esclusione delle attività relative alle Scuole di Specializzazione di area Medica, tutte le attività di tirocinio curriculare ed extra-curricolare, svolte presso l’Ateneo o sedi esterne, sono sospese;b) i viaggi di istruzione non sono consentiti; studenti già presenti presso altre sedi sono invitati, previo accordo con gli enti ospitanti e se in condizioni di sicurezza, a non rientrare, per ridurre il rischio di contagio.a) in assenza di ulteriori determinazioni, le attività di ricerca da parte dei dottorandi di ricerca in forma singola potranno essere svolte, in caso di effettiva necessità, con esplicita autorizzazione del Coordinatore del corso di dottorato.b) gli esami finali di dottorato saranno svolti in modalità telematica secondo le norme già indicate per le lauree.Allegato: https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/notizie/units_covid-19_didattica_10marzo.pdf