Università di Trieste, oltre 800 lauree online

L'Università di Trieste, dal 6 marzo, durante l'emergenza Covid-19, ha implementato con tempestività nuove modalità di Didattica On Line, conseguendo da subito notevoli risultati con migliaia di collegamenti telematici per tutta l'ampia comunità accademica.

Sono stati laureati oltre 800 studenti con discussioni di tesi on line, attivati più di 4.000 insegnamenti sulla piattaforma Teams, sono stati coinvolti 1.156 docenti con lezioni a distanza con quasi 12.500 studenti collegati, gli utilizzatori singoli complessivi sulla piattaforma sono stati 15.755 , e con un picco massimo di 9.134 utenti in una sola giornata.



La teledidattica dell'Ateneo è visibile in questi due siti:

Per studenti:

https://www.units.it/studenti/servizi-online/didattica-a-distanza

Per docenti